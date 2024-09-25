В ХМАО электрифицированы сотни дачных участков

В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 20 сентября к электроснабжению подключены 682 СНТ. Данный показатель превышает прошлогодние цифры, передает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«По информации депстроя и ЖКК на 20 сентября в Югре электрифицированы 682 садоводческих и огороднических некоммерческих товарищества. Это на 20 организаций дачников и садоводов больше, чем год назад, в сентябре 2023-го», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также ведется работа по передаче энергоустановок и сетей в садовых товариществах на баланс территориальных сетевых организаций. Это в свою очередь повысит надежность электроснабжения и снизит аварийность.
Энергетики Югры ранее завершили второй этап строительства сетей электроснабжения в четвертом микрорайоне города Нягани. Так специалисты обеспечили энергоснабжением 800 новых квартир города. Всего на развитие энергокомплекса города до 2027 года планируется направить 412 миллионов рублей.
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