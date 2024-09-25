25 сентября 2024

В Нижнем Тагиле строительство крупнейшей станции водоподготовки вышло на новый этап. Видео

В Нижнем Тагиле строят крупнейшую станцию водоподготовки
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция обеспечит водой больше 200 тысяч жителей
Станция обеспечит водой больше 200 тысяч жителей Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) продолжается строительство крупнейшей в городе станции водоподготовки «Южная». Строители уже смонтировали 350 тонн металлоконструкции. К концу осени начнется обустройство кровли, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Станция водоподготовки „Южная“ обретает контуры. Уже смонтировали больше 350 тонн металлоконструкции. В октябре приступим к установке сэндвич-панелей, в ноябре начнем обустраивать кровлю», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Строительство станции, которая будет обслуживать районы Гальянка и Вагонка, ведется в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Строительство станции началось еще в феврале 2024 года. Проект за семь миллиардов рублей должен обеспечить чистой питьевой водой больше 200 тысяч жителей.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) продолжается строительство крупнейшей в городе станции водоподготовки «Южная». Строители уже смонтировали 350 тонн металлоконструкции. К концу осени начнется обустройство кровли, сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Станция водоподготовки „Южная“ обретает контуры. Уже смонтировали больше 350 тонн металлоконструкции. В октябре приступим к установке сэндвич-панелей, в ноябре начнем обустраивать кровлю», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Строительство станции, которая будет обслуживать районы Гальянка и Вагонка, ведется в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Строительство станции началось еще в феврале 2024 года. Проект за семь миллиардов рублей должен обеспечить чистой питьевой водой больше 200 тысяч жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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