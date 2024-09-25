В Нижнем Тагиле (Свердловская область) продолжается строительство крупнейшей в городе станции водоподготовки «Южная». Строители уже смонтировали 350 тонн металлоконструкции. К концу осени начнется обустройство кровли, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Станция водоподготовки „Южная“ обретает контуры. Уже смонтировали больше 350 тонн металлоконструкции. В октябре приступим к установке сэндвич-панелей, в ноябре начнем обустраивать кровлю», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Строительство станции, которая будет обслуживать районы Гальянка и Вагонка, ведется в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Строительство станции началось еще в феврале 2024 года. Проект за семь миллиардов рублей должен обеспечить чистой питьевой водой больше 200 тысяч жителей.
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