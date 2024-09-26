Введут ли туристический налог в Свердловской области

В Свердловской области преждевременно вводить туристический налог, так как это может принести дополнительные риски и затормозить развитие туризма в регионе. Председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма законодательного собрания области Елена Чечунова разъяснила URA.RU, когда и почему начались разговоры о введении налога и введут ли его в ближайшее время.
С чего началось обсуждение
С 1 января 2025 года местным властям в России разрешено вводить туристический налог, соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс РФ в июле 2024 года. Этот налог будет относиться к местным налогам — муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами.
Ставки налога могут дифференцироваться, учитывая сезон и категории средств размещения, но в пределах установленных величин. Максимальная ставка — 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. До 2029 года она будет расти на 1% до 5%. Минимальная сумма налога — 100 рублей в сутки.
Как отреагировали в Свердловской области
Несмотря на то, что региональных полномочий в этом вопросе нет, в свердловском заксобрании инициировали обсуждение темы. «Мы не можем стоять в стороне, если к нам обращаются за разъяснениями. Поэтому собрали представителей отелей, хостелов и других заинтересованных лиц для обсуждения. Исходя из большого количества вопросов, которые есть, мы пока воздерживаемся от того, чтобы рекомендовать вводить налог», — заявила она. По ее словам, представители муниципалитетов со встречи уехали озадаченными — непонятна и целесообразность налога.
«Он не целевой, попадает в общий бюджет. Как дополнительный доходный источник его воспринять можно, но целесообразность пока не просчитана», — подчеркнула Чечунова. Отельеры выступили категорически против, ведь им придется повышать стоимость услуг, что чревато оттоком клиентов.
В каком случае может быть введен налог
По словам Чечуновой, будет ли введен налог в Свердловской области, зависит от федерального законодательства. Сейчас существует рабочая группа, занимающаяся данным законопроектом, которая может внести определенные изменения, на которые регион должен будет отреагировать.
«Вдруг завтра появится другая формулировка в федеральном законодательстве? Пока обсуждаем ту, которая есть, и ждем новых разъяснений», — подчеркнула она.
Кроме того, председатель комитета отметила, что Свердловская область работает над привлечением туристов, и увеличивать сейчас стоимость туристических поездок рискованно. Из-за такой меры количество приезжающих может резко сократиться или они будут оплачивать услуги отелей неофициально.
«Туристы будут делать выбор в сторону бюджетных размещений, возможно, будут уходить в тень. Есть гостевые дома и хостелы, которые и так работают в сером пространстве, и их количество может увеличиться за счет роста стоимости в обычных отелях», — отметила она.
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