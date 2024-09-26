Программы помощи учителям и врачам продлят до 2030 года

В России, согласно поручении президента РФ Владимира Путина, продлены программы «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Действовать они будут до 2023 года.
«В рамках исполнения поручения президента Российской Федерации об обеспечении продления до 2030 года сроков реализации программ „Земский доктор“, „Земский фельдшер“ и „Земский учитель“», — сообщил кабмине. Информацию об этом передает ТАСС. Отмечается, что глава государства уже получил соответствующий доклад. «Земские» программы были продлены до 2030 года.
Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений Правительству Российской Федерации. Среди ключевых пунктов которого: рассмотрение вопроса об увеличении единовременной выплаты, аналогичных программе «Земский учитель».
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют в стране с 2012 года, в то время как «Земский учитель» — с 2020 года. Создание данных программ помогло в привлечении кадров на Дальний Восток.
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