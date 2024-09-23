23 сентября 2024

Увеличение единовременной выплаты учителям и стипендии для талантливой молодежи: что нового поручил Путин

Глава государства поручил увеличить единовременные выплаты некоторым учителям
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин поручил увеличить единовременные выплаты учителям, выплачиваемых в рамках программы "Земский учитель"
Путин поручил увеличить единовременные выплаты учителям, выплачиваемых в рамках программы "Земский учитель" Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений Правительству Российской Федерации, которые направлены на поддержку сферы образования, культуры и технологического развития. Среди ключевых поручений: рассмотрение вопроса об увеличении единовременной выплаты, аналогичных программе «Земский учитель». Что еще поручил глава государства по итогам визита в Республику Саха — в материале URA.RU.

Финансирование и строительство в сфере культуры и образования

Правительству РФ поручено обеспечить выделение средств из федерального бюджета для завершения строительства и ввода в эксплуатацию нового корпуса Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия), а также закупки музыкальных инструментов. Управиться должны до конца 2026 года и закупки музыкальных инструментов в 2025 году.

Изменения в стоимости строительства объектов социальной инфраструктуры

Путин поручил утвердить отдельный порядок определения стоимости строительства объектов социальной инфраструктуры в Дальнем Востоке и Арктике в рамках национальных проектов. Сделать это требуется до октября 2024 года, исходя из реальной стоимости работ. 

Поддержка педагогических работников и программы «Земский учитель»

Президент России поручил рассмотреть вопросы и представить предложения по установлению единовременных компенсационных выплат педагогическим работникам, аналогичных программе «Земский учитель», а также об увеличении размера таких выплат учителям. Сроком он указал 6 ноября этого года.

Стипендии для талантливой молодежи

Президент обозначил необходимость обеспечения выплаты специальных стипендий Минвостокразвития России студентам, добившимся выдающихся успехов в освоении образовательных программ на Дальнем Востоке. Реализовать программу, предусматривающую выплаты, Путин поручил в целях стимулирования притока талантливой молодежи в субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа.

Привлечение медицинских кадров

Президент поручил рассмотреть повышение эффективности программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Такой стимул должен помочь в привлечении медиков на Дальний Восток.

Поддержка кинопродукции и сохранение налоговых льгот

Правительству поручено рассмотрение мер поддержки кинопродукции и анимации из ДФО. Путин уточнил, что также стоит изучить возможность сохранения налоговых льгот для работников с особыми климатическими условиями.

Создание центра обработки данных и разработка инновационного центра для беспилотников

Президент поручил создание центра для исследований в сфере ИИ. Правительству стоит обратить особое внимание на механизмы и источники финансирования для его создания. 

Минобороны России и органы Якутии рассмотрят создание инновационного центра комплексного применения беспилотников в регионе. Отмечаться по данному поручению президенту должны до ноября 2024 года.

Поддержка IT-индустрии

Путин также поручил рассмотреть варианты поддержки отечественных разработчиков видеоигр с привлечением внебюджетных средств. Правительству Российской Федерации в сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» также поручено обсудить вопрос о внесении конкурса «Моя профессия — ИТ» в список мероприятий, проводимых платформой «Россия — страна возможностей».

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений Правительству Российской Федерации, которые направлены на поддержку сферы образования, культуры и технологического развития. Среди ключевых поручений: рассмотрение вопроса об увеличении единовременной выплаты, аналогичных программе «Земский учитель». Что еще поручил глава государства по итогам визита в Республику Саха — в материале URA.RU. Финансирование и строительство в сфере культуры и образования Правительству РФ поручено обеспечить выделение средств из федерального бюджета для завершения строительства и ввода в эксплуатацию нового корпуса Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия), а также закупки музыкальных инструментов. Управиться должны до конца 2026 года и закупки музыкальных инструментов в 2025 году. Изменения в стоимости строительства объектов социальной инфраструктуры Путин поручил утвердить отдельный порядок определения стоимости строительства объектов социальной инфраструктуры в Дальнем Востоке и Арктике в рамках национальных проектов. Сделать это требуется до октября 2024 года, исходя из реальной стоимости работ.  Поддержка педагогических работников и программы «Земский учитель» Президент России поручил рассмотреть вопросы и представить предложения по установлению единовременных компенсационных выплат педагогическим работникам, аналогичных программе «Земский учитель», а также об увеличении размера таких выплат учителям. Сроком он указал 6 ноября этого года. Стипендии для талантливой молодежи Президент обозначил необходимость обеспечения выплаты специальных стипендий Минвостокразвития России студентам, добившимся выдающихся успехов в освоении образовательных программ на Дальнем Востоке. Реализовать программу, предусматривающую выплаты, Путин поручил в целях стимулирования притока талантливой молодежи в субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа. Привлечение медицинских кадров Президент поручил рассмотреть повышение эффективности программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Такой стимул должен помочь в привлечении медиков на Дальний Восток. Поддержка кинопродукции и сохранение налоговых льгот Правительству поручено рассмотрение мер поддержки кинопродукции и анимации из ДФО. Путин уточнил, что также стоит изучить возможность сохранения налоговых льгот для работников с особыми климатическими условиями. Создание центра обработки данных и разработка инновационного центра для беспилотников Президент поручил создание центра для исследований в сфере ИИ. Правительству стоит обратить особое внимание на механизмы и источники финансирования для его создания.  Минобороны России и органы Якутии рассмотрят создание инновационного центра комплексного применения беспилотников в регионе. Отмечаться по данному поручению президенту должны до ноября 2024 года. Поддержка IT-индустрии Путин также поручил рассмотреть варианты поддержки отечественных разработчиков видеоигр с привлечением внебюджетных средств. Правительству Российской Федерации в сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» также поручено обсудить вопрос о внесении конкурса «Моя профессия — ИТ» в список мероприятий, проводимых платформой «Россия — страна возможностей».
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