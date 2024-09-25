25 сентября 2024

Главный налоговик ХМАО взялся за чиновников, сдающих жилье по серым схемам

Налоговая ХМАО нашла способ заставить политэлиты платить налог со сдачи жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновникам ХМАО стало сложнее сдавать квартиры по серым схемам и не платить налоги
Чиновникам ХМАО стало сложнее сдавать квартиры по серым схемам и не платить налоги Фото:

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по ХМАО Михаил Бирюк взялся за политэлиту, сдающую жилье по серым схемам. На заседании комитета окружной думы по бюджету он сообщил депутатам, что решил начать с Ханты-Мансийска, передает корреспондент URA.RU.

«Мы работаем в этом направлении по всем муниципалитетам, и в Сургуте в том числе. Начали с Ханты-Мансийска, который представляет собой по большей части город чиновников. Здесь легче собирать доказательную базу. Мы формируем списки и смотрим, у кого есть много объектов недвижимости и пытаемся задать уточняющие вопросы», — ответил Бирюк.

Бирюк уточнил, что эффект от таких проверок есть, и собираемость налогов растет. «Не могу сказать, что работа идет идеально гладко. Но ментальность людей начинает меняться», — заверил глава налоговой.

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Руководитель управления Федеральной налоговой службы по ХМАО Михаил Бирюк взялся за политэлиту, сдающую жилье по серым схемам. На заседании комитета окружной думы по бюджету он сообщил депутатам, что решил начать с Ханты-Мансийска, передает корреспондент URA.RU. «Мы работаем в этом направлении по всем муниципалитетам, и в Сургуте в том числе. Начали с Ханты-Мансийска, который представляет собой по большей части город чиновников. Здесь легче собирать доказательную базу. Мы формируем списки и смотрим, у кого есть много объектов недвижимости и пытаемся задать уточняющие вопросы», — ответил Бирюк. Бирюк уточнил, что эффект от таких проверок есть, и собираемость налогов растет. «Не могу сказать, что работа идет идеально гладко. Но ментальность людей начинает меняться», — заверил глава налоговой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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