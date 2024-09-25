Чиновникам ХМАО стало сложнее сдавать квартиры по серым схемам и не платить налоги

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по ХМАО Михаил Бирюк взялся за политэлиту, сдающую жилье по серым схемам. На заседании комитета окружной думы по бюджету он сообщил депутатам, что решил начать с Ханты-Мансийска, передает корреспондент URA.RU.
«Мы работаем в этом направлении по всем муниципалитетам, и в Сургуте в том числе. Начали с Ханты-Мансийска, который представляет собой по большей части город чиновников. Здесь легче собирать доказательную базу. Мы формируем списки и смотрим, у кого есть много объектов недвижимости и пытаемся задать уточняющие вопросы», — ответил Бирюк.
Бирюк уточнил, что эффект от таких проверок есть, и собираемость налогов растет. «Не могу сказать, что работа идет идеально гладко. Но ментальность людей начинает меняться», — заверил глава налоговой.
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