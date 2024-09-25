В ЯНАО готовятся к зимним развлечениям

В Губкинском появится трасса для тюбинга с тремя уровнями
В Губкинском (ЯНАО) появится трасса для тюбинга с тремя уровнями. Горка появится в прибрежной зоне, сообщила пресс-служба администрации города
«В этом году запланированы работы по устройству трассы для тюбинга. Данная горка будет построена в прибрежной зоне с тремя высотными уровнями и автоматическим подъемом „плюшек“», — сообщили представители мэрии в комментариях на странице главы Губкинского Андрея Бандурко.
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском представителям трех управляющих компаний выписали штраф. Организации плохо подготовили многоквартирные дома к зиме.
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