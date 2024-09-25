25 сентября 2024

В ЯНАО готовятся к зимним развлечениям

В ЯНАО появится трасса для тюбинга с тремя уровнями
© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском появится трасса для тюбинга с тремя уровнями
В Губкинском появится трасса для тюбинга с тремя уровнями Фото:

В Губкинском (ЯНАО) появится трасса для тюбинга с тремя уровнями. Горка появится в прибрежной зоне, сообщила пресс-служба администрации города

«В этом году запланированы работы по устройству трассы для тюбинга. Данная горка будет построена в прибрежной зоне с тремя высотными уровнями и автоматическим подъемом „плюшек“», — сообщили представители мэрии в комментариях на странице главы Губкинского Андрея Бандурко.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском представителям трех управляющих компаний выписали штраф. Организации плохо подготовили многоквартирные дома к зиме.

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В Губкинском (ЯНАО) появится трасса для тюбинга с тремя уровнями. Горка появится в прибрежной зоне, сообщила пресс-служба администрации города «В этом году запланированы работы по устройству трассы для тюбинга. Данная горка будет построена в прибрежной зоне с тремя высотными уровнями и автоматическим подъемом „плюшек“», — сообщили представители мэрии в комментариях на странице главы Губкинского Андрея Бандурко. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском представителям трех управляющих компаний выписали штраф. Организации плохо подготовили многоквартирные дома к зиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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