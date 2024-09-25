Свердловчанин в упор расстрелял мужчину на улице. Видео

26 сентября 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Чем конкретно был вооружен нападавший, неизвестно (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижней Туре (Свердловская область) мужчина расстрелял в упор оппонента на улице. Видео убийства появилось в соцсетях. Инцидент произошел вечером 24 сентября. Судя по кадрам, к стоявшему рядом с машиной мужчине подошел вооруженный человек. Первый бросился на него, но тот открыл огонь. Пострадавший попытался убежать, но получил еще одну пулю. Силовики объявили в розыск стрелявшего. По предварительным данным, нападавшим может быть 33-летний житель поселка Таежный Евгений Голубчиков. По данным свердловского СКР, он может передвигаться на ВАЗ-2114. Что могло толкнуть уральца на убийство, неизвестно. Официального подтверждения, что на видео именно Голубчиков, нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижней Туре (Свердловская область) мужчина расстрелял в упор оппонента на улице. Видео убийства появилось в соцсетях. Инцидент произошел вечером 24 сентября. Судя по кадрам, к стоявшему рядом с машиной мужчине подошел вооруженный человек. Первый бросился на него, но тот открыл огонь. Пострадавший попытался убежать, но получил еще одну пулю. Силовики объявили в розыск стрелявшего. По предварительным данным, нападавшим может быть 33-летний житель поселка Таежный Евгений Голубчиков. По данным свердловского СКР, он может передвигаться на ВАЗ-2114. Что могло толкнуть уральца на убийство, неизвестно. Официального подтверждения, что на видео именно Голубчиков, нет.