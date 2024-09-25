25 сентября 2024

Свердловчанин в упор расстрелял мужчину на улице. Видео

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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , охотник, ружье, дробовик, преступление, криминал, курок, охотничье оружие
Чем конкретно был вооружен нападавший, неизвестно (архивное фото) Фото:

В Нижней Туре (Свердловская область) мужчина расстрелял в упор оппонента на улице. Видео убийства появилось в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 24 сентября. Судя по кадрам, к стоявшему рядом с машиной мужчине подошел вооруженный человек. Первый бросился на него, но тот открыл огонь. Пострадавший попытался убежать, но получил еще одну пулю.

Силовики объявили в розыск стрелявшего. По предварительным данным, нападавшим может быть 33-летний житель поселка Таежный Евгений Голубчиков. По данным свердловского СКР, он может передвигаться на ВАЗ-2114. Что могло толкнуть уральца на убийство, неизвестно. Официального подтверждения, что на видео именно Голубчиков, нет.

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В Нижней Туре (Свердловская область) мужчина расстрелял в упор оппонента на улице. Видео убийства появилось в соцсетях. Инцидент произошел вечером 24 сентября. Судя по кадрам, к стоявшему рядом с машиной мужчине подошел вооруженный человек. Первый бросился на него, но тот открыл огонь. Пострадавший попытался убежать, но получил еще одну пулю. Силовики объявили в розыск стрелявшего. По предварительным данным, нападавшим может быть 33-летний житель поселка Таежный Евгений Голубчиков. По данным свердловского СКР, он может передвигаться на ВАЗ-2114. Что могло толкнуть уральца на убийство, неизвестно. Официального подтверждения, что на видео именно Голубчиков, нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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