В Нижней Туре (Свердловская область) мужчина расстрелял в упор оппонента на улице. Видео убийства появилось в соцсетях.
Инцидент произошел вечером 24 сентября. Судя по кадрам, к стоявшему рядом с машиной мужчине подошел вооруженный человек. Первый бросился на него, но тот открыл огонь. Пострадавший попытался убежать, но получил еще одну пулю.
Силовики объявили в розыск стрелявшего. По предварительным данным, нападавшим может быть 33-летний житель поселка Таежный Евгений Голубчиков. По данным свердловского СКР, он может передвигаться на ВАЗ-2114. Что могло толкнуть уральца на убийство, неизвестно. Официального подтверждения, что на видео именно Голубчиков, нет.
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