Гиганты уральской промышленности вошли в список Forbes

ТМК, УГМК и ВСМПО-АВИСМА попали в рейтинг Forbes

26 сентября 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Лидером среди уральских корпораций стала ТМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Три уральских металлургических компании попали в список Forbes крупнейших корпораций России по чистой прибыли. С доходом в десятки миллиардов рублей в топе оказались ТМК, УГМК и ВСМПО-АВИСМА. «Трубная металлургическая компания» заняла во всероссийском рейтинге 56 место с чистой прибылью за 2023 год в 39,4 млрд рублей. ТМК основана в 2001 году, в нее входят около десяти предприятий в России. Генеральным директором является Сергей Чикалов. «Уральская горно-металлургическая компания» разместилась на 83 месте с показателями прибыли за прошлый год в 29,2 млрд рублей. УГМК основана в 1999 году. Она объединяет более 40 предприятий в 11 регионах. Главой холдинга выступает Эльфат Исмагилов. На 93 месте оказалось «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение» с прибылью в 24,8 млрд рублей. Компанию основали в 1993 году. В ее составе две промышленные площадки — в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край). Пост гендиректора занимает Дмитрий Трифонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три уральских металлургических компании попали в список Forbes крупнейших корпораций России по чистой прибыли. С доходом в десятки миллиардов рублей в топе оказались ТМК, УГМК и ВСМПО-АВИСМА. «Трубная металлургическая компания» заняла во всероссийском рейтинге 56 место с чистой прибылью за 2023 год в 39,4 млрд рублей. ТМК основана в 2001 году, в нее входят около десяти предприятий в России. Генеральным директором является Сергей Чикалов. «Уральская горно-металлургическая компания» разместилась на 83 месте с показателями прибыли за прошлый год в 29,2 млрд рублей. УГМК основана в 1999 году. Она объединяет более 40 предприятий в 11 регионах. Главой холдинга выступает Эльфат Исмагилов. На 93 месте оказалось «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение» с прибылью в 24,8 млрд рублей. Компанию основали в 1993 году. В ее составе две промышленные площадки — в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край). Пост гендиректора занимает Дмитрий Трифонов.