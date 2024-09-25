Курганский перевозчик Кирпищиков объяснил, при какой цене на проезд готов делать скидки

Любимый перевозчик мэрии Кургана отказался от скидок на проезд из-за невыгоды

26 сентября 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Для работы скидочной карты проезд должен стоить около 50 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы курганского перевозчика Кирпищикова Любимый перевозчик мэрии Кургана Алексей Кирпищиков, который столкнулся с обысками от налоговой службы и ФСБ, объяснил причину отказа от скидочной карты «Кузнечик». С его слов, давать большую скидку невыгодно при нынешней цене проезда. Об этом он сообщил во время интервью Союза транспортных организаций. «С сегодняшней экономикой перевозок, можно сохранить скидки на проезд только за счет субсидирования одной группы пассажиров другими, при этом разовая поездка стоила бы например 50 рублей, а для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом — 25 рублей. Но мы таких решений принять не можем, поэтому просто приостановили скидки на проезд», — указано в группе Союза в соцсети «ВКонтакте». Кирпищиков рассказал, что раньше у предприятия была возможность давать скидку постоянным пассажирам. Однако сейчас такой возможности у перевозчиков нет, так как экономика предприятия не позволяет сокращать выручку. Кирпищикова стали называть любимым перевозчиком властей Кургана, когда ему было отдано более 70% маршрутов. Бизнесмен также часто получает помощь в виде дополнительных средств на покупку и обслуживание автобусов, а также получает субсидии. Также была информация, что по доходам основных перевозчиков Кургана за 2024 год фирма Кирпищикова заработает в два раза больше, чем все остальные крупные игроки рынка городских автобусных перевозок. Ранее URA.RU писало, что компания «Кургангортранс» Алексея Кирпищикова приостановила работу своей карты «Кузнечик», по которой, в том числе, ездили школьники и пенсионеры. Как сообщали источники, знакомые с ситуацией, продажи могли отменить по экономическим причинам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любимый перевозчик мэрии Кургана Алексей Кирпищиков, который столкнулся с обысками от налоговой службы и ФСБ, объяснил причину отказа от скидочной карты «Кузнечик». С его слов, давать большую скидку невыгодно при нынешней цене проезда. Об этом он сообщил во время интервью Союза транспортных организаций. «С сегодняшней экономикой перевозок, можно сохранить скидки на проезд только за счет субсидирования одной группы пассажиров другими, при этом разовая поездка стоила бы например 50 рублей, а для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом — 25 рублей. Но мы таких решений принять не можем, поэтому просто приостановили скидки на проезд», — указано в группе Союза в соцсети «ВКонтакте». Кирпищиков рассказал, что раньше у предприятия была возможность давать скидку постоянным пассажирам. Однако сейчас такой возможности у перевозчиков нет, так как экономика предприятия не позволяет сокращать выручку. Кирпищикова стали называть любимым перевозчиком властей Кургана, когда ему было отдано более 70% маршрутов. Бизнесмен также часто получает помощь в виде дополнительных средств на покупку и обслуживание автобусов, а также получает субсидии. Также была информация, что по доходам основных перевозчиков Кургана за 2024 год фирма Кирпищикова заработает в два раза больше, чем все остальные крупные игроки рынка городских автобусных перевозок. Ранее URA.RU писало, что компания «Кургангортранс» Алексея Кирпищикова приостановила работу своей карты «Кузнечик», по которой, в том числе, ездили школьники и пенсионеры. Как сообщали источники, знакомые с ситуацией, продажи могли отменить по экономическим причинам.