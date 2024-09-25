На бульваре Солнечный в Кургане водитель сбил ребенка

В Кургане водитель сбил ребенка. Школьник вышел на проезжую часть из-за припаркованных машин и в месте, где не было пешеходного перехода. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госавтоинспекции по Кургану.
«На бульваре Солнечный водитель, управляя автомобилем Skoda, допустила наезд на 11-летнего пешехода, который двигался по линии тротуара. Он вышел на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств под прямым углом в отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода», — указано в посте.
Сообщается, что ребенок получил телесные повреждения. Самого водителя приговорили к административной ответственности по статье о непредоставлении преимущества другому участнику движения. По данной статье максимальное наказание — штраф в 2500 рублей.
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В Кургане водитель сбил ребенка. Школьник вышел на проезжую часть из-за припаркованных машин и в месте, где не было пешеходного перехода. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госавтоинспекции по Кургану. «На бульваре Солнечный водитель, управляя автомобилем Skoda, допустила наезд на 11-летнего пешехода, который двигался по линии тротуара. Он вышел на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств под прямым углом в отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода», — указано в посте. Сообщается, что ребенок получил телесные повреждения. Самого водителя приговорили к административной ответственности по статье о непредоставлении преимущества другому участнику движения. По данной статье максимальное наказание — штраф в 2500 рублей.