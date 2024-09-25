Происшествия ДТП На бульваре Солнечный в Кургане водитель сбил ребенка 26 сентября 2024 в 11:01 Размер текста - 17 + В Кургане водителя привлекли к ответственности из-за ДТП с участием ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане водитель сбил ребенка. Школьник вышел на проезжую часть из-за припаркованных машин и в месте, где не было пешеходного перехода. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госавтоинспекции по Кургану. «На бульваре Солнечный водитель, управляя автомобилем Skoda, допустила наезд на 11-летнего пешехода, который двигался по линии тротуара. Он вышел на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств под прямым углом в отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода», — указано в посте. Сообщается, что ребенок получил телесные повреждения. Самого водителя приговорили к административной ответственности по статье о непредоставлении преимущества другому участнику движения. По данной статье максимальное наказание — штраф в 2500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане водитель сбил ребенка. Школьник вышел на проезжую часть из-за припаркованных машин и в месте, где не было пешеходного перехода. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госавтоинспекции по Кургану. «На бульваре Солнечный водитель, управляя автомобилем Skoda, допустила наезд на 11-летнего пешехода, который двигался по линии тротуара. Он вышел на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств под прямым углом в отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода», — указано в посте. Сообщается, что ребенок получил телесные повреждения. Самого водителя приговорили к административной ответственности по статье о непредоставлении преимущества другому участнику движения. По данной статье максимальное наказание — штраф в 2500 рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям