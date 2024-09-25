25 сентября 2024

На бульваре Солнечный в Кургане водитель сбил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
В Кургане водителя привлекли к ответственности из-за ДТП с участием ребенка Фото:

В Кургане водитель сбил ребенка. Школьник вышел на проезжую часть из-за припаркованных машин и в месте, где не было пешеходного перехода. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госавтоинспекции по Кургану.

«На бульваре Солнечный водитель, управляя автомобилем Skoda, допустила наезд на 11-летнего пешехода, который двигался по линии тротуара. Он вышел на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств под прямым углом в отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода», — указано в посте.

Сообщается, что ребенок получил телесные повреждения. Самого водителя приговорили к административной ответственности по статье о непредоставлении преимущества другому участнику движения. По данной статье максимальное наказание — штраф в 2500 рублей.

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В Кургане водитель сбил ребенка. Школьник вышел на проезжую часть из-за припаркованных машин и в месте, где не было пешеходного перехода. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госавтоинспекции по Кургану. «На бульваре Солнечный водитель, управляя автомобилем Skoda, допустила наезд на 11-летнего пешехода, который двигался по линии тротуара. Он вышел на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств под прямым углом в отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода», — указано в посте. Сообщается, что ребенок получил телесные повреждения. Самого водителя приговорили к административной ответственности по статье о непредоставлении преимущества другому участнику движения. По данной статье максимальное наказание — штраф в 2500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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