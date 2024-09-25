Возможные организаторы бойни в школе Челябинска замечены в регионах РФ

Деятельность возможных организаторов нападения школьника на одноклассников в Челябинске, была замечена в нескольких регионах РФ. Все задержанные школьники общались в соцсетях с кураторами, обещавшими заплатить за нападение.
«В Амурской области спецслужбы вычислили школьника, который вступил в чате в переписку с неизвестными, предложившими устроить нападение на школу за 1000 долларов. Именно в таких же чатах состояли школьники, устроившие нападения на одноклассников в Иркутской и Челябинской областях», — сообщает telegram-канал Baza.
Предварительно, кураторы нападений находятся на Украине. Оттуда они раздают школьникам задания, за которые обещают заплатить.
По данным издания, в Амурской области удалось предотвратить нападение. Общение в соцсетях дошло до правоохранителей, которые вызвали школьника на допрос. Там он признался, что одноклассники издеваются над ним. В свою очередь те отрицают его показания.
В Челябинске нападение на школу произошло 16 сентября. Ученик седьмого класса Роман Г. пронес в школу два молотка, нож и игрушечный пистолет. Во время урока он ворвался в класс, где напал на одноклассников, нанеся им тяжелые травмы. Также от его рук пострадала учительница, бросившаяся защищать детей. После произошедшего школьник пытался покончить с собой.
Через неделю похожая ситуация произошла в школе поселка Балаганск Иркутской области. В качестве орудия нападения также выступили молоток и нож. Школьник успел ранить троих детей. Учитель физкультуры смог обезвредить нападавшего. После выяснилось, что тот планировал покончить с собой после нападения.
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