В СВР назвали виноватых в подрыве «Северных потоков»

К подрыву «Северных потоков» могут быть причастны англосаксы. Об этом сообщила служба внешней разведки России.
«СВР России не прекращает сбор информации об обстоятельствах серии взрывов в Балтийском море 26 сентября 2022 г. Поступают все новые сведения, подтверждающие уже озвученный директором службы С.Е. Нарышкиным тезис о причастности к указанным инцидентам англосаксов», — заявлено в сообщении СВР. Там же отметили, что причастность англосаксов к атакам на трубопроводы является актом международного терроризма, а также экономической войны против европейских союзников.
Инцидент с взрывами на газопроводах «Северный поток» произошел в период с 26 по 27 сентября 2022 года. Изначально страны Запада выразили подозрения в адрес России, однако позже из сообщений ЦРУ и Белого дома стало известно о возможной причастности Украины. С другой стороны, Россия обвиняет в инциденте Соединенные Штаты. По данным оценок, затраты на совершение диверсии оцениваются примерно в 300 тысяч долларов.
Согласно публикации в журнале Spiegel, за планированием операции стоял Роман Червинский, бывший работник украинских спецслужб, а состав группы диверсантов включал в себя в основном гражданских лиц. Германская Генеральная прокуратура выдала ряд ордеров на арест лиц, подозреваемых в причастности к этому делу. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд».
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