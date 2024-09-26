ВТБ предупредил россиян о мошенничестве через обновление банковских приложений

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Замечен рост мошеннических операций, связанных с обновлением банковских приложений, заявили в ВТБ Фото:

Банк ВТБ зафиксировал рост мошеннических операций, связанных с обновлением банковских приложений. Преступники используют новую схему для получения доступа к личным кабинетам клиентов и вывода денег со счетов.

«Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты — за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, предлагают жертвам установить «правильную версию» приложения, после чего через отправленную ссылку блокируют экран смартфона и получают доступ к средствам на счетах. ВТБ рекомендует клиентам немедленно прекращать такие разговоры и обращаться в банк для временной блокировки личного кабинета.

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Банк ВТБ зафиксировал рост мошеннических операций, связанных с обновлением банковских приложений. Преступники используют новую схему для получения доступа к личным кабинетам клиентов и вывода денег со счетов. «Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты — за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. Мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, предлагают жертвам установить «правильную версию» приложения, после чего через отправленную ссылку блокируют экран смартфона и получают доступ к средствам на счетах. ВТБ рекомендует клиентам немедленно прекращать такие разговоры и обращаться в банк для временной блокировки личного кабинета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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