ВТБ предупредил россиян о мошенничестве через обновление банковских приложений

Банк ВТБ зафиксировал рост мошеннических операций, связанных с обновлением банковских приложений. Преступники используют новую схему для получения доступа к личным кабинетам клиентов и вывода денег со счетов.
«Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты — за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, предлагают жертвам установить «правильную версию» приложения, после чего через отправленную ссылку блокируют экран смартфона и получают доступ к средствам на счетах. ВТБ рекомендует клиентам немедленно прекращать такие разговоры и обращаться в банк для временной блокировки личного кабинета.
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