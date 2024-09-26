Происшествия ВТБ предупредил россиян о мошенничестве через обновление банковских приложений 26 сентября 2024 в 11:41 Размер текста - 17 + Замечен рост мошеннических операций, связанных с обновлением банковских приложений, заявили в ВТБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк ВТБ зафиксировал рост мошеннических операций, связанных с обновлением банковских приложений. Преступники используют новую схему для получения доступа к личным кабинетам клиентов и вывода денег со счетов. «Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты — за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. Мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, предлагают жертвам установить «правильную версию» приложения, после чего через отправленную ссылку блокируют экран смартфона и получают доступ к средствам на счетах. ВТБ рекомендует клиентам немедленно прекращать такие разговоры и обращаться в банк для временной блокировки личного кабинета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Банк ВТБ зафиксировал рост мошеннических операций, связанных с обновлением банковских приложений. Преступники используют новую схему для получения доступа к личным кабинетам клиентов и вывода денег со счетов. «Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты — за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. Мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, предлагают жертвам установить «правильную версию» приложения, после чего через отправленную ссылку блокируют экран смартфона и получают доступ к средствам на счетах. ВТБ рекомендует клиентам немедленно прекращать такие разговоры и обращаться в банк для временной блокировки личного кабинета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям