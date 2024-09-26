Суд оправдал японца, полвека ожидающего казни за массовое убийство

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Японец, полвека ожидающий казни за убийство семьи начальника, оправдан
Японец, полвека ожидающий казни за убийство семьи начальника, оправдан Фото:

Окружной суд японской Сидзуоки оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату, который был приговорен к смертной казни в 1968 году за убийство четырех человек. Об этом сообщило агентство Киодо.

«В четверг японский суд оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксера в ходе громкого повторного судебного разбирательства спустя десятилетия после того, как он был приговорен к смертной казни по делу о четверном убийстве, совершенном в 1966 году», — сообщило японское агентство. Отмечается, что боксера Хакамату стало пятым случаем в послевоенной Японии, когда повторное судебное разбирательство завершилось вынесением оправдательного приговора после вынесения смертельного. 

Хакамату был арестован в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Спустя 20 дней допросов боксер сознался в убийстве, однако на суде мужчина заявил, что признательные показания его заставили дать под пытками. 

После многолетних апелляций и повторного разбирательства, начатого в 2014 году, Хакамату был освобожден. 26 сентября 2024 года суд признал его невиновным, обращая внимание на отсутствие достаточных доказательств его вины и возможное принуждение к признанию.

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Окружной суд японской Сидзуоки оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату, который был приговорен к смертной казни в 1968 году за убийство четырех человек. Об этом сообщило агентство Киодо. «В четверг японский суд оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксера в ходе громкого повторного судебного разбирательства спустя десятилетия после того, как он был приговорен к смертной казни по делу о четверном убийстве, совершенном в 1966 году», — сообщило японское агентство. Отмечается, что боксера Хакамату стало пятым случаем в послевоенной Японии, когда повторное судебное разбирательство завершилось вынесением оправдательного приговора после вынесения смертельного.  Хакамату был арестован в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Спустя 20 дней допросов боксер сознался в убийстве, однако на суде мужчина заявил, что признательные показания его заставили дать под пытками.  После многолетних апелляций и повторного разбирательства, начатого в 2014 году, Хакамату был освобожден. 26 сентября 2024 года суд признал его невиновным, обращая внимание на отсутствие достаточных доказательств его вины и возможное принуждение к признанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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