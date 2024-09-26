Суд оправдал японца, полвека ожидающего казни за массовое убийство

Окружной суд японской Сидзуоки оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату, который был приговорен к смертной казни в 1968 году за убийство четырех человек. Об этом сообщило агентство Киодо.
«В четверг японский суд оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксера в ходе громкого повторного судебного разбирательства спустя десятилетия после того, как он был приговорен к смертной казни по делу о четверном убийстве, совершенном в 1966 году», — сообщило японское агентство. Отмечается, что боксера Хакамату стало пятым случаем в послевоенной Японии, когда повторное судебное разбирательство завершилось вынесением оправдательного приговора после вынесения смертельного.
Хакамату был арестован в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Спустя 20 дней допросов боксер сознался в убийстве, однако на суде мужчина заявил, что признательные показания его заставили дать под пытками.
После многолетних апелляций и повторного разбирательства, начатого в 2014 году, Хакамату был освобожден. 26 сентября 2024 года суд признал его невиновным, обращая внимание на отсутствие достаточных доказательств его вины и возможное принуждение к признанию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.