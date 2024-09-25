Депутаты пермского города устроили бунт, избрав спикера назло мэру

Спикером думы Осы тайно избрали бухгалтера Нефедова

26 сентября 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

История с избранием спикера показывает, что у мэра Григорьева нет большинства голосов в Осинской думе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дума Осинского округа Пермского края собралась на заседание 26 сентября и избрала спикером главного бухгалтера ООО «Бизнес-Лес» Константина Нефедова вопреки решению «Единой России» и позиции главе Осинского округа Алексея Григорьева, которые видели на этом месте директора ЧОП «Служба безопасности Прикамья» Алексея Курбанова. Об этом рассказали источники URA.RU в территории. Накануне Григорьев перенес первое заседание думы на следующую неделю, но оппозиция решила все равно собраться. «Собрались восемь из пятнадцати избранных депутатов. В том числе, актер сериала „Реальные пацаны“ Армен Бежанян, который выступает против Григорьева. И большинством голосов избрали Нефедова», — рассказал источник. Другой инсайдер отмечает, что, скорее всего, процедура была проведена с нарушениями. По регламенту первое заседание созывает глава территории. «Тут уже правоохранительные органы должны подключиться, что это за посиделки у них были», — говорит собеседник в Осе. Армен Бежанян подтвердил информацию об избрании спикером Нефедова. «Мы посчитали, что основания для переноса заседания думы, которые мы получили вчера в официальном письме, носят формальный характер. Собрались 26 сентября, озвучили повестку, выбрали Нефедова спикером. Даже если есть какое-то нарушение регламента, то тем самым мы показали свою сплоченность и нашу гражданскую позицию», — отметил Бежанян. Алексей Григорьев не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU сообщало, что действующий спикер Осинской думы Михаил Алатырев проиграл выборы коммунисту Борису Карсакову. На пост претендовали Нефедов (считается близким местному авторитетному бизнесмену Валерию Горностаеву) и Курбанов (сын бывшего главы района Виктора Курбанова). ЕР и внутрипол поддерживали Курбанова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дума Осинского округа Пермского края собралась на заседание 26 сентября и избрала спикером главного бухгалтера ООО «Бизнес-Лес» Константина Нефедова вопреки решению «Единой России» и позиции главе Осинского округа Алексея Григорьева, которые видели на этом месте директора ЧОП «Служба безопасности Прикамья» Алексея Курбанова. Об этом рассказали источники URA.RU в территории. Накануне Григорьев перенес первое заседание думы на следующую неделю, но оппозиция решила все равно собраться. «Собрались восемь из пятнадцати избранных депутатов. В том числе, актер сериала „Реальные пацаны“ Армен Бежанян, который выступает против Григорьева. И большинством голосов избрали Нефедова», — рассказал источник. Другой инсайдер отмечает, что, скорее всего, процедура была проведена с нарушениями. По регламенту первое заседание созывает глава территории. «Тут уже правоохранительные органы должны подключиться, что это за посиделки у них были», — говорит собеседник в Осе. Армен Бежанян подтвердил информацию об избрании спикером Нефедова. «Мы посчитали, что основания для переноса заседания думы, которые мы получили вчера в официальном письме, носят формальный характер. Собрались 26 сентября, озвучили повестку, выбрали Нефедова спикером. Даже если есть какое-то нарушение регламента, то тем самым мы показали свою сплоченность и нашу гражданскую позицию», — отметил Бежанян. Алексей Григорьев не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU сообщало, что действующий спикер Осинской думы Михаил Алатырев проиграл выборы коммунисту Борису Карсакову. На пост претендовали Нефедов (считается близким местному авторитетному бизнесмену Валерию Горностаеву) и Курбанов (сын бывшего главы района Виктора Курбанова). ЕР и внутрипол поддерживали Курбанова.