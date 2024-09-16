В Осе развернулась борьба за пост спикера думы

На пост спикера Осинской думы претендуют два бизнесмена и главный бухгалтер

16 сентября 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Два претендента уже ездили на собеседование в администрацию губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU На должность спикера думы Осинского округа рассматривается три депутата. Это директор ЧОП «Служба безопасности Прикамья», сын экс-главы района Виктора Курбанова Алексей Курбанов, предприниматель Иван Сапожников и главный бухгалтер ООО «Бизнес-Лес» Константин Нефедов, которого связывают с местным авторитетным бизнесменом Валерием Горностаевым. Как рассказали источники URA.RU в политэлитах, окончательное решение о том, кто должен занять место спикера, еще не принято. «Нефедов и Курбанов уже съездили в администрацию губернатора на собеседование. Сапожникова предложили по линии „Единой России“, но этот вариант уже отмели, он не справится с обязанностями спикера», — говорят инсайдеры. У Курбанова в Осе — относительно безупречная репутация. Его отец Виктор Курбанов, который был главой Осинского района в 90-е годы, — уважаемый в территории человек. И Курбанов за годы депутатства зарекомендовал себя с хорошей стороны. Нефедов тоже устраивает некоторые элиты, в том числе, пул бизнесмена Армена Бежаняна, известного по роли Арменки из сериада «Реальные пацаны». Но Нефедов работает в компании, которую связывают с местным авторитетным бизнесменом Валерием Горностаевым. «Если сделать выбор в пользу Нефедова, то очевидно, что он не сможет вести самостоятельную политику, учитывая интересы его работодателя. Согласовав Курбанова, внутрипол даст понять, что утвердил кандидатуру мэра Осы Алексея Григорьева на второй срок, потому что они — давние соратники. А решение по Григорьеву еще не принято. Недели две-три на выбор фигуры председателя думы у края есть», — говорит инсайдер. Иван Сапожников боролся за пост спикера в 2019 году, но проиграл Михаилу Алатыреву. Сам Алатырев в 2024 году не смог избраться депутатом. Глава Осы Алексей Григорьев не ответил на звонок URA.RU. Источник, близкий к краевой администрации, сообщил, что окончательного решения еще нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На должность спикера думы Осинского округа рассматривается три депутата. Это директор ЧОП «Служба безопасности Прикамья», сын экс-главы района Виктора Курбанова Алексей Курбанов, предприниматель Иван Сапожников и главный бухгалтер ООО «Бизнес-Лес» Константин Нефедов, которого связывают с местным авторитетным бизнесменом Валерием Горностаевым. Как рассказали источники URA.RU в политэлитах, окончательное решение о том, кто должен занять место спикера, еще не принято. «Нефедов и Курбанов уже съездили в администрацию губернатора на собеседование. Сапожникова предложили по линии „Единой России“, но этот вариант уже отмели, он не справится с обязанностями спикера», — говорят инсайдеры. У Курбанова в Осе — относительно безупречная репутация. Его отец Виктор Курбанов, который был главой Осинского района в 90-е годы, — уважаемый в территории человек. И Курбанов за годы депутатства зарекомендовал себя с хорошей стороны. Нефедов тоже устраивает некоторые элиты, в том числе, пул бизнесмена Армена Бежаняна, известного по роли Арменки из сериада «Реальные пацаны». Но Нефедов работает в компании, которую связывают с местным авторитетным бизнесменом Валерием Горностаевым. «Если сделать выбор в пользу Нефедова, то очевидно, что он не сможет вести самостоятельную политику, учитывая интересы его работодателя. Согласовав Курбанова, внутрипол даст понять, что утвердил кандидатуру мэра Осы Алексея Григорьева на второй срок, потому что они — давние соратники. А решение по Григорьеву еще не принято. Недели две-три на выбор фигуры председателя думы у края есть», — говорит инсайдер. Иван Сапожников боролся за пост спикера в 2019 году, но проиграл Михаилу Алатыреву. Сам Алатырев в 2024 году не смог избраться депутатом. Глава Осы Алексей Григорьев не ответил на звонок URA.RU. Источник, близкий к краевой администрации, сообщил, что окончательного решения еще нет.