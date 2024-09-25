Льготная ипотека вызвала резкий скачок цен на новостройки в Свердловской области

В Свердловской области квартиры в новостройках подорожали из-за льготной ипотеки

26 сентября 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Цены на новостройки могут быть завышены на 30-60% Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области стоимость квартир в новостройках оказалась гораздо выше, чем на вторичном рынке. Такая ситуация возникла из-за льготной ипотеки, которая прекратила действовать 1 июля. О дисбалансе цен говорится в отчете Счетной палаты РФ. «В Свердловской области наблюдается дисбаланс на рынке недвижимости в виде существенного превышения уровня цен от 60% до 30% на первичном рынке по отношению к уровню цен на вторичном рынке. Во втором квартале 2022-го стали популярны программы „льготной ипотеки от застройщика“. Банк предоставлял заемщику ипотеку под очень низкий процент (до 0,01% годовых), но цена квартиры при этом была выше на 20—30%. Разницу частично выплачивал застройщик банку в качестве компенсации. Эти программы часто сочетались с государственной льготной ипотекой. В результате ситуация на рынке недвижимости искажалась», — приводятся данные в документе. Из-за высокого спроса на льготную ипотеку доля кредитов, выданных под залог прав по договорам долевого участия (ДДУ), значительно выросла: с 0,8% в 2018 году и 6% в 2019 году до 56—60% в 2020—2022 годах. В результате разрыв между ставками ипотеки на первичном и вторичном рынках жилья увеличился. Там же отмечается, что льготная ипотека повысила спрос жителей на приобретение недвижимости. Однако оперативно нарастить объемы строительства не было возможно, и, как следствие, выросли цены на жилье, в первую очередь на рынке новостроек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области стоимость квартир в новостройках оказалась гораздо выше, чем на вторичном рынке. Такая ситуация возникла из-за льготной ипотеки, которая прекратила действовать 1 июля. О дисбалансе цен говорится в отчете Счетной палаты РФ. «В Свердловской области наблюдается дисбаланс на рынке недвижимости в виде существенного превышения уровня цен от 60% до 30% на первичном рынке по отношению к уровню цен на вторичном рынке. Во втором квартале 2022-го стали популярны программы „льготной ипотеки от застройщика“. Банк предоставлял заемщику ипотеку под очень низкий процент (до 0,01% годовых), но цена квартиры при этом была выше на 20—30%. Разницу частично выплачивал застройщик банку в качестве компенсации. Эти программы часто сочетались с государственной льготной ипотекой. В результате ситуация на рынке недвижимости искажалась», — приводятся данные в документе. Из-за высокого спроса на льготную ипотеку доля кредитов, выданных под залог прав по договорам долевого участия (ДДУ), значительно выросла: с 0,8% в 2018 году и 6% в 2019 году до 56—60% в 2020—2022 годах. В результате разрыв между ставками ипотеки на первичном и вторичном рынках жилья увеличился. Там же отмечается, что льготная ипотека повысила спрос жителей на приобретение недвижимости. Однако оперативно нарастить объемы строительства не было возможно, и, как следствие, выросли цены на жилье, в первую очередь на рынке новостроек.