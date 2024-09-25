25 сентября 2024

Губернатор Тюменской области назначил нового заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Назначен новый заместитель губернатора
Назначен новый заместитель губернатора Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил себе нового заместителя Павла Перевалова. Об этом URA.RU сообщают источники из правительства. Перевалов будет курировать блок ЖКХ, тарифов и информатизации в региональном правительстве

«Заместитель Губернатора Тюменской области Павел Перевалов с 26 сентября координирует и контролирует деятельность департаментов ЖКХ, тарифной и ценовой политики, информатизации, государственной жилищной инспекции, энергетической комиссии, В числе полномочий также координация взаимодействия с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ» — сообщает источники URA.RU из правительства области. 

Александр Моор 26 сентября 2024 года подписал указ о назначении нового замгубернатора. Им стал бывший руководитель ГУС Павел Перевалов.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил себе нового заместителя Павла Перевалова. Об этом URA.RU сообщают источники из правительства. Перевалов будет курировать блок ЖКХ, тарифов и информатизации в региональном правительстве «Заместитель Губернатора Тюменской области Павел Перевалов с 26 сентября координирует и контролирует деятельность департаментов ЖКХ, тарифной и ценовой политики, информатизации, государственной жилищной инспекции, энергетической комиссии, В числе полномочий также координация взаимодействия с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ» — сообщает источники URA.RU из правительства области.  Александр Моор 26 сентября 2024 года подписал указ о назначении нового замгубернатора. Им стал бывший руководитель ГУС Павел Перевалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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