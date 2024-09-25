Губернатор Тюменской области назначил нового заместителя

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил себе нового заместителя Павла Перевалова. Об этом URA.RU сообщают источники из правительства. Перевалов будет курировать блок ЖКХ, тарифов и информатизации в региональном правительстве
«Заместитель Губернатора Тюменской области Павел Перевалов с 26 сентября координирует и контролирует деятельность департаментов ЖКХ, тарифной и ценовой политики, информатизации, государственной жилищной инспекции, энергетической комиссии, В числе полномочий также координация взаимодействия с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ» — сообщает источники URA.RU из правительства области.
Александр Моор 26 сентября 2024 года подписал указ о назначении нового замгубернатора. Им стал бывший руководитель ГУС Павел Перевалов.
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