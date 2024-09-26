Китай заявил, что предоставит Украине помощь

Ван И: Китай готов предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь
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Глава МИД КНР Ван И рассчитывает, что Украина продолжит защищать китайских граждан на своей территории Фото:

Китай готов предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой на Генеральной Ассамблее ООН.

«Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины», — сообщил Ван И. Его слова приводит МИД КНР. Глава Министра иностранных дел также выразил ожидание, что Украина будет продолжать принимать меры для защиты китайских граждан и учреждений на своей территории.

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Китай готов предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой на Генеральной Ассамблее ООН. «Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины», — сообщил Ван И. Его слова приводит МИД КНР. Глава Министра иностранных дел также выразил ожидание, что Украина будет продолжать принимать меры для защиты китайских граждан и учреждений на своей территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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