Китай заявил, что предоставит Украине помощь

Китай готов предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой на Генеральной Ассамблее ООН.
«Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины», — сообщил Ван И. Его слова приводит МИД КНР. Глава Министра иностранных дел также выразил ожидание, что Украина будет продолжать принимать меры для защиты китайских граждан и учреждений на своей территории.
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