Китай заявил, что предоставит Украине помощь

Ван И: Китай готов предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь

26 сентября 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Глава МИД КНР Ван И рассчитывает, что Украина продолжит защищать китайских граждан на своей территории Фото: МИД России Китай готов предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой на Генеральной Ассамблее ООН. «Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины», — сообщил Ван И. Его слова приводит МИД КНР. Глава Министра иностранных дел также выразил ожидание, что Украина будет продолжать принимать меры для защиты китайских граждан и учреждений на своей территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китай готов предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой на Генеральной Ассамблее ООН. «Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины», — сообщил Ван И. Его слова приводит МИД КНР. Глава Министра иностранных дел также выразил ожидание, что Украина будет продолжать принимать меры для защиты китайских граждан и учреждений на своей территории.