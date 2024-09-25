25 сентября 2024

Глава МИД Китая Ван И отказался идти на выступление Зеленского в ООН

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Ван И предпочел встретиться с коллегой из России
Ван И предпочел встретиться с коллегой из России Фото:

Глава МИД Китая предпочел провести встречу со своим коллегой из России Сергеем Лавровым вместо посещения выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

«Лаврова, который поздним вечером прилетел в Нью-Йорк, на [выступлении в ООН] Зеленского не было. У него в это время проходило куда более важное мероприятие — встреча с Ван И. Соответственно, китайский министр тоже не счел шоу Зеленского интересным для просмотра», — пишет KP.RU.

Выступая в ООН, Зеленский рассказывал о своем «плане победы», который включил в себя просьбы одобрить удары западным оружием вглубь России. Также украинский лидер пожаловался на уничтожение почти всех ТЭЦ.

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Глава МИД Китая предпочел провести встречу со своим коллегой из России Сергеем Лавровым вместо посещения выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда». «Лаврова, который поздним вечером прилетел в Нью-Йорк, на [выступлении в ООН] Зеленского не было. У него в это время проходило куда более важное мероприятие — встреча с Ван И. Соответственно, китайский министр тоже не счел шоу Зеленского интересным для просмотра», — пишет KP.RU. Выступая в ООН, Зеленский рассказывал о своем «плане победы», который включил в себя просьбы одобрить удары западным оружием вглубь России. Также украинский лидер пожаловался на уничтожение почти всех ТЭЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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