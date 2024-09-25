25 сентября 2024

Экс-губернатор ХМАО Комарова получила новую должность в Совфеде

Сенатор от ХМАО Комарова стала первым зампредом комитета Совфеда по соцполитике
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-губернатор Югры Наталья Комарова назначена первым зампредом комитета Совета Федерации РФ по социальной политики
Экс-губернатор Югры Наталья Комарова назначена первым зампредом комитета Совета Федерации РФ по социальной политики Фото:

Сенатор от ХМАО — Югры Наталья Комарова назначена первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Она сообщила URA.RU, что голосование верхней палаты парламента прошло 25 сентября.

«Прошло голосование в верхней палате парламента. Есть много вопросов, которые могут быть востребованы на уровне Российской Федерации и положительно влиять на развитие Югры — и те, что в компетенции комитета по социальной политике, где я работаю первым заместителем председателя, и по другим направлениям, включая вопросы, связанные с природопользованием, охраной окружающей среды, развитием экономики, образования и науки. Много вопросов, которые на повестке стоят, и я готова независимо от привязки к комитету, заниматься каждым из них», — поделилась сенатор.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук, сменивший Комарову на посту главы региона, поздравил предшественницу с назначением. «Уверен, что Ваш опыт и нацеленность на достижение результатов, помогут в решении задач, которые ставят перед нами жители. Желаю успехов и реализации намеченных планов», — указано в тексте поздравительной телеграммы.

Ранее URA.RU писало, что экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова приступила к исполнению обязанностей в качестве сенатора Совета Федерации. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко вручила ей нагрудный знак.

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Сенатор от ХМАО — Югры Наталья Комарова назначена первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Она сообщила URA.RU, что голосование верхней палаты парламента прошло 25 сентября. «Прошло голосование в верхней палате парламента. Есть много вопросов, которые могут быть востребованы на уровне Российской Федерации и положительно влиять на развитие Югры — и те, что в компетенции комитета по социальной политике, где я работаю первым заместителем председателя, и по другим направлениям, включая вопросы, связанные с природопользованием, охраной окружающей среды, развитием экономики, образования и науки. Много вопросов, которые на повестке стоят, и я готова независимо от привязки к комитету, заниматься каждым из них», — поделилась сенатор. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук, сменивший Комарову на посту главы региона, поздравил предшественницу с назначением. «Уверен, что Ваш опыт и нацеленность на достижение результатов, помогут в решении задач, которые ставят перед нами жители. Желаю успехов и реализации намеченных планов», — указано в тексте поздравительной телеграммы. Ранее URA.RU писало, что экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова приступила к исполнению обязанностей в качестве сенатора Совета Федерации. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко вручила ей нагрудный знак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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