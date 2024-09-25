25 сентября 2024

Челябинскому контрактнику на передовой угрожает смертью его собственный командир

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцу угрожал оружием его командир Фото:

Контрактника из Челябинской области, рядового Артура Беккера, находящегося на передовой, его командир в должности старшего прапорщика избил и угрожает убийством. Об этом 26 сентября корреспонденту URA.RU сообщил адвокат Беккера Максим Гребенюк.

«Командир обратившегося ко мне бойца 24 сентября избил его, а также угрожал „обнулить“ По словам моего доверителя, его угрожают поставить в ситуацию, в которой его гибель будет неминуема», — сообщил адвокат.

По словам Гребенюка, вина Беккера в глазах его начальника в том, что он неправильно заполнил документы, из-за чего часть допустила перерасход двухсот литров топлива. Сейчас, по мнению адвоката, боец находится «на грани нервного срыва». Боец просит перевода в другую часть Российской армии.

Адвокат написал обращение на имя председателя СК России Александра Бастрыкина. Помимо ситуации с угрозой убийством, в заявлении он сообщил о ранениях, которые Беккер получил в июне этого года. Он прошел лечение в госпитале, а потом вернулся на передовую. При этом положенные выплаты ему произведены не были.

URA.RU направило запросы в Министерство обороны и генпрокуратуру РФ, а также в военное следственное управление СК РФ по Центральному военному округу. Ответ ожидается.

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Контрактника из Челябинской области, рядового Артура Беккера, находящегося на передовой, его командир в должности старшего прапорщика избил и угрожает убийством. Об этом 26 сентября корреспонденту URA.RU сообщил адвокат Беккера Максим Гребенюк. «Командир обратившегося ко мне бойца 24 сентября избил его, а также угрожал „обнулить“ По словам моего доверителя, его угрожают поставить в ситуацию, в которой его гибель будет неминуема», — сообщил адвокат. По словам Гребенюка, вина Беккера в глазах его начальника в том, что он неправильно заполнил документы, из-за чего часть допустила перерасход двухсот литров топлива. Сейчас, по мнению адвоката, боец находится «на грани нервного срыва». Боец просит перевода в другую часть Российской армии. Адвокат написал обращение на имя председателя СК России Александра Бастрыкина. Помимо ситуации с угрозой убийством, в заявлении он сообщил о ранениях, которые Беккер получил в июне этого года. Он прошел лечение в госпитале, а потом вернулся на передовую. При этом положенные выплаты ему произведены не были. URA.RU направило запросы в Министерство обороны и генпрокуратуру РФ, а также в военное следственное управление СК РФ по Центральному военному округу. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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