Россиянам рассказали о средней пенсии в 2025 году

Средняя пенсия россиян в 2025 году достигнет 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих», — передает слова экономиста «Газета.ру». Он отметил, что уже в начале следующей недели можно будет сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году.
Балынин назвал зарплату ключевым фактором, влияющим на размер страховой пенсии по старости. Именно от размера заработной платы зависит количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, уточнил он.
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Средняя пенсия россиян в 2025 году достигнет 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих», — передает слова экономиста «Газета.ру». Он отметил, что уже в начале следующей недели можно будет сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году. Балынин назвал зарплату ключевым фактором, влияющим на размер страховой пенсии по старости. Именно от размера заработной платы зависит количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, уточнил он.