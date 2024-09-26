Россиянам рассказали о средней пенсии в 2025 году

Экономист Балынин: средняя пенсия россиян будет 23 тысячи рублей в 2025 году
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Средняя пенсия, по мнению экономиста Балынина, составит 23 тысячи рублей в 2025 году Фото:

Средняя пенсия россиян в 2025 году достигнет 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих», — передает слова экономиста «Газета.ру». Он отметил, что уже в начале следующей недели можно будет сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году.

Балынин назвал зарплату ключевым фактором, влияющим на размер страховой пенсии по старости. Именно от размера заработной платы зависит количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, уточнил он.

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Средняя пенсия россиян в 2025 году достигнет 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих», — передает слова экономиста «Газета.ру». Он отметил, что уже в начале следующей недели можно будет сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году. Балынин назвал зарплату ключевым фактором, влияющим на размер страховой пенсии по старости. Именно от размера заработной платы зависит количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, уточнил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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