Россиянам рассказали о средней пенсии в 2025 году

Экономист Балынин: средняя пенсия россиян будет 23 тысячи рублей в 2025 году

26 сентября 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Средняя пенсия, по мнению экономиста Балынина, составит 23 тысячи рублей в 2025 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Средняя пенсия россиян в 2025 году достигнет 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих», — передает слова экономиста « Газета.ру ». Он отметил, что уже в начале следующей недели можно будет сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году. Балынин назвал зарплату ключевым фактором, влияющим на размер страховой пенсии по старости. Именно от размера заработной платы зависит количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, уточнил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя пенсия россиян в 2025 году достигнет 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит 23 тысяч рублей для работающих россиян и 25 тысяч рублей — для неработающих», — передает слова экономиста «Газета.ру». Он отметил, что уже в начале следующей недели можно будет сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году. Балынин назвал зарплату ключевым фактором, влияющим на размер страховой пенсии по старости. Именно от размера заработной платы зависит количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, уточнил он.