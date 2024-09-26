Дети из ДНР завершили летний отдых в Пермском крае

В Пермском крае завершилась летняя оздоровительная смена для детей из Северодонецка. За это лето в пермских детских лагерях отдохнули около 400 детей. Информация размещена в официальном telegram-канале Северодонецка.
«За лето 2024 года в Пермском крае отдохнули около 400 детей из ДНР. Последняя группа детей состояла из 128 человек. Они отдыхали в лагере „Салют“», — говорится в посте.
Отмечается, что поездка в Пермский край оставила самые положительные эмоции и воспоминания в сердцах школьников. В лагерях ребята занимались не только восстановлением своего здоровья, но и принимали участие в подвижных играх, ездили на экскурсии и занимались спортом. Школьники с радостью отдыхают в лагерях Пермского края. Многие из них приезжают сюда уже не в первый и даже не во второй раз.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встречался и общался с детьми из ЛНР и Запорожья, которые приезжали на отдых в Пермский край. «Здорово, что среди школьников есть и те, кто заинтересовался пермским образованием! Например, Мария, ученица 10 класса, всерьез задумалась о поступлении на аэрокосмический или химический факультеты [ПНИПУ]», — писал тогда Махонин в своем telegram-канале.
Северодонецк является подшефным городом Перми. Школьники оттуда регулярно приезжают на отдых в лагеря Пермского края. Так с 2022 года на территории региона отдохнули более тысячи детей из ДНР.
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