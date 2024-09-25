В городе ХМАО эвакуированы школы и торговые центры

В Нижневартовске (ХМАО) эвакуированы школы и торговые центры. Предварительно, на электронные почты учреждений поступило сообщение о минировании.
«Подписчики сообщают, что 42-ю школу эвакуировали. По всему Нижневартовску также эвакуировали торговые центры», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
По информации из telegram-каналов в городе эвакуированы посетители торгового комплекса «Империя Т и „Европа Сити“. Источник в силовых структурах сообщил URA.RUчто в семь учреждений и ТГ Нижневартовска поступили письма с угрозами минирования. Агентство попыталось взять комментарий в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области, в ведомстве на звонок журналиста не ответили.
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