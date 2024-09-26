Песков: новая ядерная доктрина — прямой сигнал Западу

26 сентября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Запад должен обратить внимание на новую ядерную доктрину России, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новую ядерную доктрину президента России Владимира Путина Западу стоит воспринимать как серьезный сигнал. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это нужно считать сигналом», — заявил Песков. Он добавил, что это сигнал, предупреждающий страны о последствиях их участия в нападении на Россию с использованием любых средств, не обязательно ядерных. Владимир Путин на заседании Совбеза предложил изменить ядерную доктрину, уточнив, что агрессия неядерного государства при поддержке ядерного будет считаться совместным нападением на Россию. Ядерное оружие может быть использовано в случае агрессии против России или Белоруссии, а также при массовом запуске ракет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новую ядерную доктрину президента России Владимира Путина Западу стоит воспринимать как серьезный сигнал. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это нужно считать сигналом», — заявил Песков. Он добавил, что это сигнал, предупреждающий страны о последствиях их участия в нападении на Россию с использованием любых средств, не обязательно ядерных. Владимир Путин на заседании Совбеза предложил изменить ядерную доктрину, уточнив, что агрессия неядерного государства при поддержке ядерного будет считаться совместным нападением на Россию. Ядерное оружие может быть использовано в случае агрессии против России или Белоруссии, а также при массовом запуске ракет.