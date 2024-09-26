Песков не стал отвечать на вопрос о награждении депутата ГД Саблина Путиным

26 сентября 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Слухи о получении депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным (справа) звания Героя России не подтвердилось Фото: Сергей Венявский © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о награждении депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина. По его словам, среди открытых указов российского лидера таких документов не было. «До сих пор не было ничего указано. Ничего не могу сказать. Среди открытых указов такого указа не было», — заявил Песков журналистам. Пресс-секретарь президента уточнил, что среди открытых приказов президента России Владимира Путина он не видел ничего о награждении депутата Саблина. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин получил звание Героя России. По словам «Ведомостей», получить эту государственную награду он может на пленарном заседании 27 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о награждении депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина. По его словам, среди открытых указов российского лидера таких документов не было. «До сих пор не было ничего указано. Ничего не могу сказать. Среди открытых указов такого указа не было», — заявил Песков журналистам. Пресс-секретарь президента уточнил, что среди открытых приказов президента России Владимира Путина он не видел ничего о награждении депутата Саблина. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин получил звание Героя России. По словам «Ведомостей», получить эту государственную награду он может на пленарном заседании 27 сентября.