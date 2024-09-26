Starhit: Мартынова подтвердила развод с певцом SHAMAN

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Концерт SHAMAN. Екатеринбург , шаман, shaman, дронов ярослав
SHAMAN разводится с Еленой Мартыновой Фото:

Певец SHAMAN и Елена Мартынова действительно разводятся. Этот факт подтвердила сама супруга артиста.

«Мы с Ярославом действительно расстаемся», — передает слова Мартыновой Starhit. Она добавила, что это решение супруги приняли совместно.

Ранее 26 сентября появились слухи о разводе SHAMAN и Мартыновой. Пара находилась в браке на протяжении семи лет.

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Певец SHAMAN и Елена Мартынова действительно разводятся. Этот факт подтвердила сама супруга артиста. «Мы с Ярославом действительно расстаемся», — передает слова Мартыновой Starhit. Она добавила, что это решение супруги приняли совместно. Ранее 26 сентября появились слухи о разводе SHAMAN и Мартыновой. Пара находилась в браке на протяжении семи лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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