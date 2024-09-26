Starhit: Мартынова подтвердила развод с певцом SHAMAN

SHAMAN разводится с Еленой Мартыновой
Певец SHAMAN и Елена Мартынова действительно разводятся. Этот факт подтвердила сама супруга артиста.
«Мы с Ярославом действительно расстаемся», — передает слова Мартыновой Starhit. Она добавила, что это решение супруги приняли совместно.
Ранее 26 сентября появились слухи о разводе SHAMAN и Мартыновой. Пара находилась в браке на протяжении семи лет.
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