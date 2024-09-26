Развлечения Знаменитости Starhit: Мартынова подтвердила развод с певцом SHAMAN 26 сентября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 + SHAMAN разводится с Еленой Мартыновой Фото: Илья Московец © URA.RU Певец SHAMAN и Елена Мартынова действительно разводятся. Этот факт подтвердила сама супруга артиста. «Мы с Ярославом действительно расстаемся», — передает слова Мартыновой Starhit. Она добавила, что это решение супруги приняли совместно. Ранее 26 сентября появились слухи о разводе SHAMAN и Мартыновой. Пара находилась в браке на протяжении семи лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Певец SHAMAN и Елена Мартынова действительно разводятся. Этот факт подтвердила сама супруга артиста. «Мы с Ярославом действительно расстаемся», — передает слова Мартыновой Starhit. Она добавила, что это решение супруги приняли совместно. Ранее 26 сентября появились слухи о разводе SHAMAN и Мартыновой. Пара находилась в браке на протяжении семи лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям