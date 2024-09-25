В ХМАО самолет Utair прервал взлет из-за обледенения

Самолет в аэропорту Когалыма экстренно прервал полет из-за обледенения
Самолет авиакомпании Utair в аэропорту Когалыма экстренно прервал взлет из-за сигнала обледенения. Об этом сообщает telegram-канал «AVIAINDINETN».
«ХМАО, аэропорт Когалым. Прерванный взлёт. ЭВС доложил о срабатывании сигнализации обледенения, зарулил на стоянку. Рейс UTA 680 Когалым — Самара. Эксплуатант: ПАО АК „ЮТэйр“, — сообщает telegram-канал.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
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