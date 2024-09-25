25 сентября 2024

В ХМАО самолет Utair прервал взлет из-за обледенения

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет в аэропорту Когалыма экстренно прервал полет из-за обледенения
Самолет в аэропорту Когалыма экстренно прервал полет из-за обледенения Фото:

Самолет авиакомпании Utair в аэропорту Когалыма экстренно прервал взлет из-за сигнала обледенения. Об этом сообщает telegram-канал «AVIAINDINETN».

«ХМАО, аэропорт Когалым. Прерванный взлёт. ЭВС доложил о срабатывании сигнализации обледенения, зарулил на стоянку. Рейс UTA 680 Когалым — Самара. Эксплуатант: ПАО АК „ЮТэйр“, — сообщает telegram-канал.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.

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Самолет авиакомпании Utair в аэропорту Когалыма экстренно прервал взлет из-за сигнала обледенения. Об этом сообщает telegram-канал «AVIAINDINETN». «ХМАО, аэропорт Когалым. Прерванный взлёт. ЭВС доложил о срабатывании сигнализации обледенения, зарулил на стоянку. Рейс UTA 680 Когалым — Самара. Эксплуатант: ПАО АК „ЮТэйр“, — сообщает telegram-канал. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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