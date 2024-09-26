Минобороны: ВСУ потеряли до 40 человек из-за попытки прорыва в Курскую область

26 сентября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

ВСУ совершили неудачную попытку прорыва под Курском и потеряли до 40 бойцов и боевую технику, заявили в МО РФ Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ при неудачной попытке прорыва через границу России в направлении Нового Пути и Медвежьего в Курской области потеряли до 40 бойцов. Также среди потерь украинской армии значатся несколько боевых бронированных машин (ББМ) и автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. «Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале . Также противник при попытке прорыва потерял два боевых автомобиля. Кроме того, в регионе ночью средствами ПВО был сбит один украинский беспилотник, пишет 360.ru. Ранее помощник президента РФ Алексей Дюмин сообщил, что Курская область в ближайшее время будет полностью освобождена от бойцов ВСУ. При этом он сослался на планы Генштаба насчет ситуации в регионе, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ при неудачной попытке прорыва через границу России в направлении Нового Пути и Медвежьего в Курской области потеряли до 40 бойцов. Также среди потерь украинской армии значатся несколько боевых бронированных машин (ББМ) и автомобилей, сообщили в Минобороны РФ. «Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Также противник при попытке прорыва потерял два боевых автомобиля. Кроме того, в регионе ночью средствами ПВО был сбит один украинский беспилотник, пишет 360.ru. Ранее помощник президента РФ Алексей Дюмин сообщил, что Курская область в ближайшее время будет полностью освобождена от бойцов ВСУ. При этом он сослался на планы Генштаба насчет ситуации в регионе, передает «Национальная служба новостей».