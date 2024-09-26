Челябинский ХК «Трактор» просит помочь 13-летней фанатке, страдающей лейкемией

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» попросил своих фанатов о помощи в сборе средств на лечение 13-летней Екатерины Кашириной, у которой диагностирована саркома кости. Сообщение об этом появилось 26 сентября в telegram-канале хоккейного клуба.
«„Черно-белые“, мы редко просим вас о помощи, но сейчас мы не можем пройти мимо. Давайте поможем нашей юной болельщице Кате Кашириной, которая борется со страшным диагнозом — саркома», — говорится в посте в telegram-канале «ХК „Трактор“ Челябинск».
Как сообщается в группе, посвященной сбору средств Кашириной в соцсети «ВКонтакте» у девочки диагностирован рак левой ноги. Ей уже провели первую операцию в Израиле. Подробную информацию можно найти на официальных аккаунтах ХК «Трактор» в соцсетях.
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