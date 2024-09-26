В Челябинской области ФСБ изъяла 30 килограммов наркотиков. Видео

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УФСБ прекратило работу трех подпольных лабораторий
УФСБ прекратило работу трех подпольных лабораторий Фото:

Управление ФСБ по Челябинской области при ликвидации межрегиональной сети изъяло 30 кг наркотических средств. Как 26 сентября URA.RU заявили в пресс-службе ведомства, задержано девять человек.

«Сотрудниками УФСБ проведена операция по пресечению противоправной деятельности активных участников четырех организованных преступных группировок. Ликвидирована сеть межрегиональных каналов поставок синтетических наркотических средств в особо крупных размерах. В тайниках, по местам их жительства обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой более 30 кг», — раскрыли URA.RU детали в УФСБ.

Установлено местонахождение трех подпольных лабораторий. Силовики изъяли химические реактивы и оборудование, используемые для производства наркотика. Задержанным предъявили обвинения, суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Два лица, задержанных ведомством за сбыт наркотиков, выслушали свои приговоры. Одного из них приговорили к 11 годам лишения свободы, другого — к 8,5 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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Управление ФСБ по Челябинской области при ликвидации межрегиональной сети изъяло 30 кг наркотических средств. Как 26 сентября URA.RU заявили в пресс-службе ведомства, задержано девять человек. «Сотрудниками УФСБ проведена операция по пресечению противоправной деятельности активных участников четырех организованных преступных группировок. Ликвидирована сеть межрегиональных каналов поставок синтетических наркотических средств в особо крупных размерах. В тайниках, по местам их жительства обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой более 30 кг», — раскрыли URA.RU детали в УФСБ. Установлено местонахождение трех подпольных лабораторий. Силовики изъяли химические реактивы и оборудование, используемые для производства наркотика. Задержанным предъявили обвинения, суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Два лица, задержанных ведомством за сбыт наркотиков, выслушали свои приговоры. Одного из них приговорили к 11 годам лишения свободы, другого — к 8,5 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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