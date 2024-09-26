Блинкен заявил, что обновление ядерной доктрины — это «безответственно»

26 сентября 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

По словам Блинкена, обновления доктрины по ядерному оружию РФ является несвоевременным Фото: Официальный сайт президента Украины В Администрации США отреагировали на обновление доктрины по использованию ядерного оружия РФ. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, принятое решение является безответственным со стороны России. «Изменение российской ядерной доктрины — это безответственно», — отметил Энтони Блинкен, его слова цитирует Reuters . Госсекретарь добавил, что действия России по обновлению положений являются неразумными на фоне заседания Генеральной ассамблеи ООН, куда мировые лидеры были приглашены для обсуждения кризисов. Он также назвал этот акт со стороны Москвы «несвоевременным». Новость по теме Путин предложил изменить ядерную доктрину России: новые условия применения оружия Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. По его словам, Россия сможет применять ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии. В том числе, ядерное оружие будет использовано, если другая страна начнет массированный запуск ракет и БПЛА в сторону российских территорий, а ее армия начнет вторжение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Администрации США отреагировали на обновление доктрины по использованию ядерного оружия РФ. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, принятое решение является безответственным со стороны России. «Изменение российской ядерной доктрины — это безответственно», — отметил Энтони Блинкен, его слова цитирует Reuters. Госсекретарь добавил, что действия России по обновлению положений являются неразумными на фоне заседания Генеральной ассамблеи ООН, куда мировые лидеры были приглашены для обсуждения кризисов. Он также назвал этот акт со стороны Москвы «несвоевременным». Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. По его словам, Россия сможет применять ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии. В том числе, ядерное оружие будет использовано, если другая страна начнет массированный запуск ракет и БПЛА в сторону российских территорий, а ее армия начнет вторжение.