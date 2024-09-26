В ЯНАО поймали гигантскую щуку. Фото

Ямальский фотограф Данил Хусаинов поймал гигантскую щуку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уловом похвастался ямальский фотограф
Уловом похвастался ямальский фотограф Фото:

Ямальский фотограф поймал огромную щуку. Фотографию улова разместили на официальной странице окружного правительства в социальной сети ВКонтакте.

«Царь-щуку выловил ямальский фотограф Данил Хусаинов», — сообщила пресс-служба правительства Ямала. Жителей северного региона также призвали делится своим уловом в комментариях к посту.

Улов ямальского фотографа
Улов ямальского фотографа
Фото:

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске рыбак Михаил Лаушкин выловил большую щуку весом почти шесть килограмм. Мужчина рыбачил на Парогазовой станции в черте города. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямальский фотограф поймал огромную щуку. Фотографию улова разместили на официальной странице окружного правительства в социальной сети ВКонтакте. «Царь-щуку выловил ямальский фотограф Данил Хусаинов», — сообщила пресс-служба правительства Ямала. Жителей северного региона также призвали делится своим уловом в комментариях к посту. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске рыбак Михаил Лаушкин выловил большую щуку весом почти шесть килограмм. Мужчина рыбачил на Парогазовой станции в черте города. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...