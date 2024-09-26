Уловом похвастался ямальский фотограф
Ямальский фотограф поймал огромную щуку. Фотографию улова разместили на официальной странице окружного правительства в социальной сети ВКонтакте.
«Царь-щуку выловил ямальский фотограф Данил Хусаинов», — сообщила пресс-служба правительства Ямала. Жителей северного региона также призвали делится своим уловом в комментариях к посту.
Улов ямальского фотографа
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске рыбак Михаил Лаушкин выловил большую щуку весом почти шесть килограмм. Мужчина рыбачил на Парогазовой станции в черте города.
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