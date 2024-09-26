Токены Hamster Kombat на бирже: какие скандалы с этим связаны, что стало с ценой

На криптобиржах дебютировал токен Hamster Kombat (HMSTR). Данные, так называемые, цифровые монеты, которые потенциально можно обменять на криптовалюту, являются частью игры Hamster Kombat. Данный проект появился в Telegram еще в марте этого года, но стал набирать популярность летом. Приложение представляет собой «кликер» — игроки нажимают на хомяка и получают очки, которые, по заверениям разработчиков, можно обменять потом на реальные деньги через крипту. Практически сразу после выхода на биржу, пользователи начали сообщать о сбоях. Сам токен мгновенно опустился в цене на 35%. URA.RU рассказывает о ситуации, поясняя, что это за токен, как он появился и почему обвалился.
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Токен HMSTR обвалился на бирже после выхода
Сколько денег реально можно вывести с Hamster Kombat
Ситуацией пользуются мошенники
Токен HMSTR обвалился на бирже после выхода
Сам токен был в игре изначально, однако на криптобиржу он вышел только 26 сентября. В теории именно с этого момента пользователи могли вывести токен в криптовалюту, которую затем можно было вывести в рубли.
Торги новой криптовалютой Hamster Kombat (HMSTR) стартовали на ведущих криптобиржах, включая Binance и OKX. На старте торгов цена токена HMSTR на платформе Binance составила 0,01 доллара. Общий объем выпущенных токенов HMSTR составляет 100 миллиардов. В настоящий момент на площадке Binance курс токена составляет 0.007999 доллара. Согласно графику, падение составило более чем 35% с момента размещения в 15:00 (по Мск).
Сколько денег реально можно вывести с Hamster Kombat
Корреспондент URA.RU рассказал о личном опыте игры в Hamster Kombat. Он впервые запустил приложение 14 июля, однако активно начал получать монеты и выполнять задания в игру с августа. «У меня был хомяк-лорд, это вроде предпоследний уровень в игре», — поделился журналист агентства.
Механика игры состоит в том, что чем чаще тапаешь на хомяка, тем сильнее у него растет уровень и, соответственно, пользователь получает больше монет за один клик. Как рассказал корреспондент URA.RU, в какой-то момент он с увеличением уровня игре стал получать 7,5 миллиона монет в час.
Однако важный нюанс заключается в том, что монеты — это именно внутренняя валюта внутри самой игры. Однако в игре есть такая категория как passive income — это количество токенов, которые дают за пассивную добычу внутренней валюта. И количество токенов заметно меньше, чем монет в игре.
«Вот, должно чуть больше 2000 монет на кошелек зачислиться, по текущему курсу это где-то 18,7 долларов. Это, конечно, мало очень. Я читал, что разработчики не весь пул распределили, и часть себе забрали, поэтому так мало вышло, много недовольных», — подчеркнул журналист URA.RU.
Трудность еще заключается в том, чтобы вывести криптовалюту в рубли. Как рассказал журналист агентства, криптовалюту. можно продать за USDT — это криптоаналог доллара. Далее эти деньги можно вывести через торговлю P2P — площадку, где физические лица торгуют напрямую между собой, минуя посредников и третьи стороны. Там, потенциально, есть возможность вывести деньги в рублях на карту.
Ситуацией пользуются мошенники
Перед листингом (включением на криптобиржу) токена HMSTR злоумышленники начали предлагать пользователям игры Hamster Kombat «выгодно» вывести игровые очки в рубли. Об этом предупредили специалисты «Лаборатории Касперского».
«Аферисты используют фишинговые сайты для кражи учетных данных и доступа к кошелькам Telegram, обещая обменять монеты из Hamster Kombat по выгодному курсу», — рассказала журналистам старший контент-аналитик Ольга Свистунова. Специалисты также подчеркнули, что пользователей используют для генерации трафика, а реального дохода те не получат.
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