26 сентября 2024

В Минобороны Германии высказались по поводу обновления ядерной доктрины России

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Писториус счел, что на Германию не повлияет новая политика РФ
Писториус счел, что на Германию не повлияет новая политика РФ Фото:

Обновление ядерной доктрины России не окажет влияния на политику НАТО и Германии. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Это вообще не нужно комментировать (изменение ядерной доктрины РФ — прим. URA.RU). Завтра будет что-нибудь другое. Мы идём своим путём, мы делаем то, что считаем правильным», — сказал Писториус во время пресс-конференции с литовским коллегой, сообщается на сайте Министерства обороны Германии.

Президент России Владимир Путин предложил обсудить обновление основ государственной политики России в области ядерного сдерживания, заявив о праве России на применение ядерного оружия при агрессии, создающей угрозу суверенитету, включая агрессию против Белоруссии. Путин также подчеркнул, что Россия ответственно подходит к использованию ядерного оружия, рассматривая его как крайнюю меру защиты.

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Обновление ядерной доктрины России не окажет влияния на политику НАТО и Германии. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Это вообще не нужно комментировать (изменение ядерной доктрины РФ — прим. URA.RU). Завтра будет что-нибудь другое. Мы идём своим путём, мы делаем то, что считаем правильным», — сказал Писториус во время пресс-конференции с литовским коллегой, сообщается на сайте Министерства обороны Германии. Президент России Владимир Путин предложил обсудить обновление основ государственной политики России в области ядерного сдерживания, заявив о праве России на применение ядерного оружия при агрессии, создающей угрозу суверенитету, включая агрессию против Белоруссии. Путин также подчеркнул, что Россия ответственно подходит к использованию ядерного оружия, рассматривая его как крайнюю меру защиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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