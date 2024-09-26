МИД РФ сделал представление послу Узбекистана из-за избиения школьника

МИД России выразил недовольство послу Узбекистана в Москве, Ботиржону Асадову, в связи с инцидентом, произошедшим в ташкентской школе на уроке русского языка, где учительница избила школьника. Источник из внешнеполитического ведомства подтвердил RTVI факт представления.
«Соответствующее представление сделано послу Узбекистана», — сообщил собеседник RTVI. Подробностей дипломатических переговоров не приводится.
Недовольство было выражено на фоне заявления Марии Захаровой, официального представителя МИД России, потребовавшей от властей Узбекистана разъяснений относительно конфликта между учительницей русского языка и учеником в одной из школ Ташкента. Конфликт получил широкую огласку после распространения видео из, где учительница не только обозвала ученика, настаивавшего на проведении урока на русском языке, но и физически его наказала.
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