25 сентября 2024

Омбудсмен Узбекистана взялась за инцидент с избиением школьника из-за языка

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Учительница могла избить школьника из-за просьбы преподавать на русском
Учительница могла избить школьника из-за просьбы преподавать на русском Фото:

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова проконтролирует ситуацию с избиением школьника учительницей, когда тот попросил ее вести на русском урок русского языка. Об этом заявила пресс-служба чиновника.

«Лица, допускающие физическое насилие и неприемлемое поведение в отношении детей... не только должны освобождаться от должности, но и нести ответственность по закону», — сказали в пресс-службе Рахмоновой, передает ТАСС.

По данным уполномоченного по правам ребенка, преподавательница была принята в школу Ташкента с испытательным сроком и подменяла учителя русского. Это был ее первый день на работе. В пресс-службе также заявили, что Рахмонова встретилась с матерью избитого ребенка.

МИД РФ ранее потребовал от Узбекистана разъяснений по поводу инцидента. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, между дружественными странами не может быть конфликтов на языковой почве.

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Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова проконтролирует ситуацию с избиением школьника учительницей, когда тот попросил ее вести на русском урок русского языка. Об этом заявила пресс-служба чиновника. «Лица, допускающие физическое насилие и неприемлемое поведение в отношении детей... не только должны освобождаться от должности, но и нести ответственность по закону», — сказали в пресс-службе Рахмоновой, передает ТАСС. По данным уполномоченного по правам ребенка, преподавательница была принята в школу Ташкента с испытательным сроком и подменяла учителя русского. Это был ее первый день на работе. В пресс-службе также заявили, что Рахмонова встретилась с матерью избитого ребенка. МИД РФ ранее потребовал от Узбекистана разъяснений по поводу инцидента. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, между дружественными странами не может быть конфликтов на языковой почве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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