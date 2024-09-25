Омбудсмен Узбекистана взялась за инцидент с избиением школьника из-за языка

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова проконтролирует ситуацию с избиением школьника учительницей, когда тот попросил ее вести на русском урок русского языка. Об этом заявила пресс-служба чиновника.
«Лица, допускающие физическое насилие и неприемлемое поведение в отношении детей... не только должны освобождаться от должности, но и нести ответственность по закону», — сказали в пресс-службе Рахмоновой, передает ТАСС.
По данным уполномоченного по правам ребенка, преподавательница была принята в школу Ташкента с испытательным сроком и подменяла учителя русского. Это был ее первый день на работе. В пресс-службе также заявили, что Рахмонова встретилась с матерью избитого ребенка.
МИД РФ ранее потребовал от Узбекистана разъяснений по поводу инцидента. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, между дружественными странами не может быть конфликтов на языковой почве.
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