В ХМАО школьник сломал позвоночник из-за свалки возле дома

В 14 микрорайоне Нефтеюганска школьник получил перелом позвоночника из-за свалки, образовавшейся в результате несвоевременного вывоза мусора. Об этом рассказала мама ребенка.
«К сожалению, мой ребёнок пострадал из-за этого мусора. Он возвращался из школы, обошел свалку по траве и оступился о плинтус, в результате чего упал на спину. Исход оказался печальным — перелом позвоночника», — написала югорчанка под фото мусора в группе «Это Юганск, детка» VK.
По ее словам, мальчик сейчас находится в больнице. Женщина собирается получить видеозапись инцидента и обратиться в прокуратуру.
В мэрии города прокомментировали жалобу: «Сожалеем о случившемся, контейнерную площадку привели в порядок 24 сентября. Крупногабаритные отходы с контейнерных площадок вывозят раз в 10 дней. Ранее уборку проводили 12, 16, 18 сентября». Тем не менее, жители города в комментариях пишут, что мусор вывозят исключительно после жалоб.
URA.RU отправило запрос в прокуратуру ХМАО. Ответ ожидается.
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