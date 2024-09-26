26 сентября 2024

Наркоманы держат в страхе жителей свердловского поселка. Фото

Наркоманы пугают жителей поселка под Каменском-Уральским
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам местных жителей, наркоманы нападают на людей (архивное фото)
По словам местных жителей, наркоманы нападают на людей (архивное фото) Фото:

В поселке Госдороги под Каменском-Уральским (Свердловская область) наркоманы запугивают местных жителей. По их словам, неизвестные едут из города в поселок, где нападают на людей. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«Наркоманы уже нападают на людей и детей. Со всего города едут сюда, будто притон какой-то. Только за сегодня восемь человек таких прошло», — написали местные жители в группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных группой кадрах заметно, что несколько мужчин выходят из-за деревьев. После местная жительница заметила на этом месте пустые шприцы.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Каменска-Уральского. Ответ ожидается.

После ухода неизвестных местные жители находят множество шприцов
После ухода неизвестных местные жители находят множество шприцов
Фото:

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В поселке Госдороги под Каменском-Уральским (Свердловская область) наркоманы запугивают местных жителей. По их словам, неизвестные едут из города в поселок, где нападают на людей. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «Наркоманы уже нападают на людей и детей. Со всего города едут сюда, будто притон какой-то. Только за сегодня восемь человек таких прошло», — написали местные жители в группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных группой кадрах заметно, что несколько мужчин выходят из-за деревьев. После местная жительница заметила на этом месте пустые шприцы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Каменска-Уральского. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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