В поселке Госдороги под Каменском-Уральским (Свердловская область) наркоманы запугивают местных жителей. По их словам, неизвестные едут из города в поселок, где нападают на людей. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
«Наркоманы уже нападают на людей и детей. Со всего города едут сюда, будто притон какой-то. Только за сегодня восемь человек таких прошло», — написали местные жители в группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованных группой кадрах заметно, что несколько мужчин выходят из-за деревьев. После местная жительница заметила на этом месте пустые шприцы.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Каменска-Уральского. Ответ ожидается.
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