26 сентября 2024

В России хотят снять мораторий на проверки общепита из-за вспышек отравлений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат Госдумы просит возобновить проверки общепита
Депутат Госдумы просит возобновить проверки общепита Фото:

В Госдуме предложили отменить мораторий на проверки общепита из-за вспышек отравлений. Об этом говорится в письме депутата нижней палаты Федерального Собрания Владимира Кошелева, которое было направлено вице-премьеру правительства России Дмитрию Чернышенко.

«Необходимо отменить с 1 января 2025 года действующий с марта 2022 по 2030 год мораторий на проверки заведений общепита, в том числе обеспечивающих питанием школы, детсады и оздоровительные лагеря. Также надо усилить контроль за качеством продуктов питания и готовых блюд по всей цепочке, а также ввести персональную ответственность должностных лиц за нарушение требований качества продукции», — передает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Кошелева.

По мнению депутата Госдумы, проверки общепита есть смысл вернуть, поскольку массовые отравления зафиксированы в детских лагерях и санаториях. Он добавил, что в Евпатории в лагере «Каламитский бриз» 26 детей попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции, в тувинском «Чагытае» отравились 46 ребят, в светлогорском «Огоньке» — 32 человека и т.д.

Ранее депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку общепита в стране на фоне многочисленных случаев отравления в летних кафе. Количество нарушений в этой сфере растет, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме предложили отменить мораторий на проверки общепита из-за вспышек отравлений. Об этом говорится в письме депутата нижней палаты Федерального Собрания Владимира Кошелева, которое было направлено вице-премьеру правительства России Дмитрию Чернышенко. «Необходимо отменить с 1 января 2025 года действующий с марта 2022 по 2030 год мораторий на проверки заведений общепита, в том числе обеспечивающих питанием школы, детсады и оздоровительные лагеря. Также надо усилить контроль за качеством продуктов питания и готовых блюд по всей цепочке, а также ввести персональную ответственность должностных лиц за нарушение требований качества продукции», — передает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Кошелева. По мнению депутата Госдумы, проверки общепита есть смысл вернуть, поскольку массовые отравления зафиксированы в детских лагерях и санаториях. Он добавил, что в Евпатории в лагере «Каламитский бриз» 26 детей попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции, в тувинском «Чагытае» отравились 46 ребят, в светлогорском «Огоньке» — 32 человека и т.д. Ранее депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку общепита в стране на фоне многочисленных случаев отравления в летних кафе. Количество нарушений в этой сфере растет, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...