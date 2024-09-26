В России хотят снять мораторий на проверки общепита из-за вспышек отравлений

В Госдуме предложили отменить мораторий на проверки общепита из-за вспышек отравлений. Об этом говорится в письме депутата нижней палаты Федерального Собрания Владимира Кошелева, которое было направлено вице-премьеру правительства России Дмитрию Чернышенко.
«Необходимо отменить с 1 января 2025 года действующий с марта 2022 по 2030 год мораторий на проверки заведений общепита, в том числе обеспечивающих питанием школы, детсады и оздоровительные лагеря. Также надо усилить контроль за качеством продуктов питания и готовых блюд по всей цепочке, а также ввести персональную ответственность должностных лиц за нарушение требований качества продукции», — передает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Кошелева.
По мнению депутата Госдумы, проверки общепита есть смысл вернуть, поскольку массовые отравления зафиксированы в детских лагерях и санаториях. Он добавил, что в Евпатории в лагере «Каламитский бриз» 26 детей попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции, в тувинском «Чагытае» отравились 46 ребят, в светлогорском «Огоньке» — 32 человека и т.д.
Ранее депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку общепита в стране на фоне многочисленных случаев отравления в летних кафе. Количество нарушений в этой сфере растет, передает RT.
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