Сервис Discord рискует быть заблокирован в России в ближайшие дни

Популярный в IT и у геймеров мессенджер Discord может быть заблокирован в России. В его адрес направлено пять новых решений о нарушении законодательства от Роскомнадзора, сообщил источник.
«„В ближайшие дни“ Discord может быть официально заблокирован в России из-за нарушения законодательства», — сообщил собеседник, знакомый с ситуацией, газете «Коммерсант». Представитель игровой индустрии также сообщил изданию, что в отрасли обсуждают риск замедления Discord.
Пять новых решений было направлено с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки ресурса по закону о информтехнологиях и защите информации. В середине сентября пользователи уже жаловались на работу мобильной и веб-версии мессенджера. По данным сервиса Downdetector, за 26 сентября больше 11 тысяч пользователей сообщили о сбое работы Discord в России.
Летом 2023 года мировой судья в Москве оштрафовал Discord на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, передает RT. Уже летом 2024 года мессенджер оказался недоступен из-за DDoS-атак на операторов связи или попыток пользователей обойти замедление YouTube, передает НСН.
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