26 сентября 2024

Сервис Discord рискует быть заблокирован в России в ближайшие дни

© Служба новостей «URA.RU»
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Мессенджер используют геймеры, IT-компании и другие пользователи
Мессенджер используют геймеры, IT-компании и другие пользователи Фото:

Популярный в IT и у геймеров мессенджер Discord может быть заблокирован в России. В его адрес направлено пять новых решений о нарушении законодательства от Роскомнадзора, сообщил источник.

«„В ближайшие дни“ Discord может быть официально заблокирован в России из-за нарушения законодательства», — сообщил собеседник, знакомый с ситуацией, газете «Коммерсант». Представитель игровой индустрии также сообщил изданию, что в отрасли обсуждают риск замедления Discord.

Пять новых решений было направлено с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки ресурса по закону о информтехнологиях и защите информации. В середине сентября пользователи уже жаловались на работу мобильной и веб-версии мессенджера. По данным сервиса Downdetector, за 26 сентября больше 11 тысяч пользователей сообщили о сбое работы Discord в России.

Летом 2023 года мировой судья в Москве оштрафовал Discord на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, передает RT. Уже летом 2024 года мессенджер оказался недоступен из-за DDoS-атак на операторов связи или попыток пользователей обойти замедление YouTube, передает НСН.

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Популярный в IT и у геймеров мессенджер Discord может быть заблокирован в России. В его адрес направлено пять новых решений о нарушении законодательства от Роскомнадзора, сообщил источник. «„В ближайшие дни“ Discord может быть официально заблокирован в России из-за нарушения законодательства», — сообщил собеседник, знакомый с ситуацией, газете «Коммерсант». Представитель игровой индустрии также сообщил изданию, что в отрасли обсуждают риск замедления Discord. Пять новых решений было направлено с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки ресурса по закону о информтехнологиях и защите информации. В середине сентября пользователи уже жаловались на работу мобильной и веб-версии мессенджера. По данным сервиса Downdetector, за 26 сентября больше 11 тысяч пользователей сообщили о сбое работы Discord в России. Летом 2023 года мировой судья в Москве оштрафовал Discord на шесть миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, передает RT. Уже летом 2024 года мессенджер оказался недоступен из-за DDoS-атак на операторов связи или попыток пользователей обойти замедление YouTube, передает НСН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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