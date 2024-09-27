Белый дом не исключает, что Киеву придется пойти на территориальные уступки

Администрация США допускает, что в рамках урегулирования конфликта Украина может пойти на территориальные уступки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге.
«Если там есть какое-то пространство для торга, то это должно оставаться на усмотрение президента [Украины Владимира] Зеленского. Но что касается президента [США Джо] Байдена в Соединенных Штатах, то Украина есть Украина, вся Украина. Международно признанные границы должны уважаться всеми, особенно Россией», — так Кирби ответил на вопрос о том, как США относятся к возможности территориальных уступок со стороны Украины в вопросе урегулирования конфликта. Он отметил, что решения о всех территориальных уступках должен принимать исключительно Зеленский.
Кирби также уточнил, что Вашингтон не вмешивается в процесс решения вопросов связанных с границами Украины. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не пытаются навязывать Украине какие-либо условия.
Ранее Владимир Зеленский представил новый «план победы» в российско-украинском конфликте, одним из ключевых аспектов которого было нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории России. В США его оценили, как «набор инициатив», передает 360.ru.
Запад уже стал рассматривать вариант возможности сохранить за РФ контроль над частью утраченных Украиной территорий в процессе разрешения конфликта. По словам политолога Марка Галеотти, в Европе наблюдается «усталость от Украины».
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