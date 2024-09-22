Зеленский раскрыл ключевой пункт своего «плана победы»: в чем состоит и реакция мира

Украинский лидер Владимир Зеленский 22 сентября акцентировал внимание на целесообразности нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь территории России как одного из ключевых аспектов «плана победы» Украины. Это заявление вызвало широкий резонанс в мире. URA.RU собрало главные реакции и заявления.
Основные моменты «плана победы» Зеленского
22 сентября на пресс-конференции перед американскими журналистами Зеленский обозначил, что использование ракет большой дальности по объектам внутри России является неотъемлемой частью его стратегии. Он планирует представить более детализированный план применения таких вооружений чиновникам в США на следующей неделе, подчеркивая важность ослабления ограничений на использование дальнобойного оружия.
Способы ведения боевых действий и форсирование наступательных операций на фронте требуют от Украины новых подходов, которые, по мнению Зеленского, должны включать удары по стратегическим целям на территории России. Эта концепция имеет своей целью ослабление потенциала ВС РФ за счет своевременной нейтрализации ключевых объектов, таких как базы, склады с боеприпасами и командные пункты.
Реакция мирового сообщества
Обеспокоенность западных стран
На фоне заявления Зеленского госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми встретились с украинским лидером в Киеве. По итогам встречи были объявлены новые меры поддержки, однако официального согласия на использование дальнобойного оружия для атак вглубь России предоставлено не было.
На идею Зеленского сразу же откликнулся американский бизнесмен Илон Маск, который выразил мнение, что разрешение на удары вглубь России лишь усугубит сложившуюся ситуацию и может привести к масштабному конфликту. По его мнению, подобное решение несет риск провокации третьей мировой войны.
Позиция России
Кремль, в свою очередь, отреагировал на обсуждения в западных столицах, охарактеризовав их как «камуфляжные дискуссии». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно принял решение о поддержке атак Украины по российским объектам, и Киев продолжит «террористические атаки». Слова представителя Кремля были поддержаны главой МИД Сергеем Лавровым, который отметил, что снятие запретов на использование дальнобойных ракет означает фактическое вовлечение Запада в конфликт.
Позиции отдельных стран
Отдельные европейские страны также выразили свои опасения. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости передачи Киеву разрешения на атаки вглубь России, утверждая, что подобные действия являются проблемой для европейской безопасности. В то время как некоторые страны, такие как Франция и Польша, поддерживают идею о снятии ограничений, Италия и Испания выступают против. Итальянское правительство заявило о своей приверженности к предыдущей политике и отказе от поддержки нападений на российскую территорию.
Мнение экспертов и активистов
Не только государственные деятели, но и общественные фигуры, такие как американский актер Майкл Дуглас, выразили сожаление по поводу того, что западные страны боятся последствий своей поддержки Украины. Он отметил, что это колебание может преградить путь к более решительным действиям.
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