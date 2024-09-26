В Нижнем Тагиле водитель автобуса №34 набрал большую скорость на повороте, после чего начал обгонять другой автобус по трамвайным путям. Пассажирка заявила, что мужчина никак не реагировал на замечания, несмотря на негодование всего автобуса.
«На повороте с моста водитель не убавил скорость, и мы могли с легкостью перевернуться на бок. Проезжая НТМК, водитель начал „играть“ в догонялки с другим автобусом. Поехал по трамвайным путям на большой скорости. На замечание не было никакой реакции», — сообщила пассажирка группе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте».
Она подчеркнула, что на искусственных неровностях, которых называют «лежачими полицейскими», водитель не убавлял скорость, из-за чего пассажиры подпрыгивали внутри салона. Двери также открывались и закрывались при движении.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции региона. Ответ ожидается.
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