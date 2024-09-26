26 сентября 2024

В Нижнем Тагиле водитель автобуса с полным салоном пассажиров устроил гонки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам пассажиров, водитель входил в повороты на высокой скорости
По словам пассажиров, водитель входил в повороты на высокой скорости Фото:

В Нижнем Тагиле водитель автобуса №34 набрал большую скорость на повороте, после чего начал обгонять другой автобус по трамвайным путям. Пассажирка заявила, что мужчина никак не реагировал на замечания, несмотря на негодование всего автобуса.

«На повороте с моста водитель не убавил скорость, и мы могли с легкостью перевернуться на бок. Проезжая НТМК, водитель начал „играть“ в догонялки с другим автобусом. Поехал по трамвайным путям на большой скорости. На замечание не было никакой реакции», — сообщила пассажирка группе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте».

Она подчеркнула, что на искусственных неровностях, которых называют «лежачими полицейскими», водитель не убавлял скорость, из-за чего пассажиры подпрыгивали внутри салона. Двери также открывались и закрывались при движении.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции региона. Ответ ожидается.

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В Нижнем Тагиле водитель автобуса №34 набрал большую скорость на повороте, после чего начал обгонять другой автобус по трамвайным путям. Пассажирка заявила, что мужчина никак не реагировал на замечания, несмотря на негодование всего автобуса. «На повороте с моста водитель не убавил скорость, и мы могли с легкостью перевернуться на бок. Проезжая НТМК, водитель начал „играть“ в догонялки с другим автобусом. Поехал по трамвайным путям на большой скорости. На замечание не было никакой реакции», — сообщила пассажирка группе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте». Она подчеркнула, что на искусственных неровностях, которых называют «лежачими полицейскими», водитель не убавлял скорость, из-за чего пассажиры подпрыгивали внутри салона. Двери также открывались и закрывались при движении. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции региона. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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