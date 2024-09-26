В Челябинске в Курчатовском районе на продажу выставили торговый комплекс с гипермаркетом Spar за 920 млн рублей. Предложение о реализации ТК появилось на сайте объявлений.
«Продается готовый аpендный бизнec: сдача в арeнду сoбственнoгo недвижимого имущeствa c дoxoдностью 12,2% годовых. В тoрговoм комплекcе работают более 40 мaгазинов. Якopные apeндaтoры: гипeрмapкет Spar, РБТ, мaгaзин oдежды и oбуви, мебельный мaгазин «Мебельный вектор», — говорится в объявлении на сервисе «Авито».
Отмечается, что площадь двухэтажного комплекса составляет 11 тысяч 458 квадратных метров. Продавец обещает будущему собственнику ежемесячный доход от аренды в размере 9 млн рублей. Ежедневный трафик составляет около семи тысяч человек.
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