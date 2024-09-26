26 сентября 2024

В Челябинске продают торговый комплекс с гипермаркетом Spar за 920 млн рублей. Скрин

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Ситуация в супермаркете Spar на фоне ажиотажа связанного с эпидемией коронавируса. Челябинск, spar, магазин, супермаркет, еда, спар
В Челябинске в Курчатовском районе на продажу выставили торговый комплекс Фото:

В Челябинске в Курчатовском районе на продажу выставили торговый комплекс с гипермаркетом Spar за 920 млн рублей. Предложение о реализации ТК появилось на сайте объявлений.

«Продается готовый аpендный бизнec: сдача в арeнду сoбственнoгo недвижимого имущeствa c дoxoдностью 12,2% годовых. В тoрговoм комплекcе работают более 40 мaгазинов. Якopные apeндaтoры: гипeрмapкет Spar, РБТ, мaгaзин oдежды и oбуви, мебельный мaгазин «Мебельный вектор», — говорится в объявлении на сервисе «Авито».

Отмечается, что площадь двухэтажного комплекса составляет 11 тысяч 458 квадратных метров. Продавец обещает будущему собственнику ежемесячный доход от аренды в размере 9 млн рублей. Ежедневный трафик составляет около семи тысяч человек.

Бoлeе 40 мaгазинов pабoтaют в ТК
Бoлeе 40 мaгазинов pабoтaют в ТК

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В Челябинске в Курчатовском районе на продажу выставили торговый комплекс с гипермаркетом Spar за 920 млн рублей. Предложение о реализации ТК появилось на сайте объявлений. «Продается готовый аpендный бизнec: сдача в арeнду сoбственнoгo недвижимого имущeствa c дoxoдностью 12,2% годовых. В тoрговoм комплекcе работают более 40 мaгазинов. Якopные apeндaтoры: гипeрмapкет Spar, РБТ, мaгaзин oдежды и oбуви, мебельный мaгазин «Мебельный вектор», — говорится в объявлении на сервисе «Авито». Отмечается, что площадь двухэтажного комплекса составляет 11 тысяч 458 квадратных метров. Продавец обещает будущему собственнику ежемесячный доход от аренды в размере 9 млн рублей. Ежедневный трафик составляет около семи тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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