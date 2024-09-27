Курская пенсионерка сбежала из Украинского ПВР

Пожилая жительница села Козыревка (Курская область) Мария Ким, после начала спецоперации РФ, побывала в украинском пункте временного размещения (ПВР), из которого успешно сбежала в Россию. После того как уроженка курской области вернулась в РФ, она получила гражданство, и теперь живет в ПВР в Курске вместе со своей собакой.
«Принимали беженцев из Донецкой области… Но я не думала там жить. [Оттуда] было два пути — на Польшу и на Молдавию — и все. Оттуда никак было больше не уехать. Я говорю: нет, если ехать, то ехать до конца, в Россию, больше никак. Если бы я сказала, что еду обратно в Россию — я не знаю, что бы было!» — сообщала Мария. Начало специальной военной операции на Украине пенсионерка встретила в Авдеевке, откуда как раз попала в украинский ПВР, находящийся в Николаевской области в Вознесенске.
По ее словам, женщине пришлось убедить украинские власти в том, что она направляется в Молдавию к родственникам, чтобы получить возможность покинуть страну. Однако на самом деле ее путь лежал в Россию. После возвращения на родину она оформила документы, включая гражданство и пенсию. Теперь она и ее собака, которая также пережила обстрелы ВСУ, находятся в безопасности.
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