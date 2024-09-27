«Оборону держали мобилизованные»: разведчик рассказал, как освобождали Новогродовку

Разведчик Гари: Новогродовку защищали в основном мобилизованные бойцы ВСУ
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Мобилизованные ВСУ стояли на пути российских военных в боях за Новогродовку
Мобилизованные ВСУ стояли на пути российских военных в боях за Новогродовку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оборона Новогродовки в Донецкой Народной Республике осуществлялась мобилизованными военнослужащими ВСУ. Об этом рассказал разведчик ВС РФ с позывным Гари.

«Новогродовку обороняли в первую очередь мобилизованные бойцы ВСУ», — приводит слова Гари пресс-служба Минобороны РФ. Бойцы разведывательного подразделения «Центр» рассказали о боевых действиях с ВСУ. Командир с позывным Писарь сообщил, что российские силы осуществляли скрытный подход к противнику для нейтрализации его позиций.

Разведчик Рубаха пояснил, что работа включала обнаружение складов с боеприпасами и техникой с помощью как наземной, так и воздушной разведки. Несмотря на трудности, командир спецназа отметил, что российские войска в итоге одержали победу.

Российские войска 8 сентября установили контроль над Новогродовкой. В операции участвовали подразделения группировки «Центр».

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Оборона Новогродовки в Донецкой Народной Республике осуществлялась мобилизованными военнослужащими ВСУ. Об этом рассказал разведчик ВС РФ с позывным Гари. «Новогродовку обороняли в первую очередь мобилизованные бойцы ВСУ», — приводит слова Гари пресс-служба Минобороны РФ. Бойцы разведывательного подразделения «Центр» рассказали о боевых действиях с ВСУ. Командир с позывным Писарь сообщил, что российские силы осуществляли скрытный подход к противнику для нейтрализации его позиций. Разведчик Рубаха пояснил, что работа включала обнаружение складов с боеприпасами и техникой с помощью как наземной, так и воздушной разведки. Несмотря на трудности, командир спецназа отметил, что российские войска в итоге одержали победу. Российские войска 8 сентября установили контроль над Новогродовкой. В операции участвовали подразделения группировки «Центр».
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