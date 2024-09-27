Объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, были повреждены в ходе ночного удара по украинскому Измаилу. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ 155 миллиметров и были зенитные установки «Гепард», — передают слова координатора РИА «Новости». В ходе удара были уничтожены как украинские военнослужащие, так и румынские наемники.
Ранее сообщалось, что авиация сбросила планирующие бомбы на технику ВСУ в Курском приграничье. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление личного состава и техники ВСУ авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции в приграничье Курской области. Минобороны доложило, что экипаж получил от разведки свидетельства об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ.
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