ВС РФ нанес мощный удар по украинскому Измаилу

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Объекты портовой инфраструктуры были повреждены в ходе ночного удара по украинскому Измаилу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, были повреждены в ходе ночного удара по украинскому Измаилу. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ 155 миллиметров и были зенитные установки «Гепард», — передают слова координатора РИА «Новости». В ходе удара были уничтожены как украинские военнослужащие, так и румынские наемники.

Ранее сообщалось, что авиация сбросила планирующие бомбы на технику ВСУ в Курском приграничье. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление личного состава и техники ВСУ авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции в приграничье Курской области. Минобороны доложило, что экипаж получил от разведки свидетельства об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ.

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Объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, были повреждены в ходе ночного удара по украинскому Измаилу. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ 155 миллиметров и были зенитные установки «Гепард», — передают слова координатора РИА «Новости». В ходе удара были уничтожены как украинские военнослужащие, так и румынские наемники. Ранее сообщалось, что авиация сбросила планирующие бомбы на технику ВСУ в Курском приграничье. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление личного состава и техники ВСУ авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции в приграничье Курской области. Минобороны доложило, что экипаж получил от разведки свидетельства об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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